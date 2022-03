La primavera porta con sé una ventata di freschezza. La bella stagione fa venir voglia di novità. Durante il cambio di stagione si rinnova il guardaroba con acquisti di tendenza. Complice il clima più mite, molti approfittano di questo periodo anche per rinnovare casa. Spesso, non servono grandi cambiamenti. Può bastare anche solo qualche piccolo accorgimento per dare una nuova aria alla nostra abitazione. Ecco, ad esempio, 5 idee economiche che donano anche più luce agli ambienti. Per rinnovare il look domestico si può inoltre pensare a ridipingere le pareti. Attività che, tra l’altro, andrebbe fatta regolarmente. Anziché il classico bianco, ci si può sbizzarrire nella scelta di tante varietà cromatiche. Si può anche ridipingere soltanto una parete di una stanza, creando così un sapiente gioco di contrasti cromatici.

Sulla base di quanto suggerito dall’armocromia, tutti sappiamo che le varie tinte hanno significati differenti. Per le stanze dedicate al riposo sarebbero da prediligere colori rilassanti come il blu. In bagno, invece, stanno molto bene le tinte chiare che danno un’immediata idea di fresco pulito. Tuttavia, quando si decide di dipingere o ridipingere le pareti di casa, non bisogna limitarsi solo alla scelta dei colori. Per un risultato ottimale, bisogna infatti prendere in considerazione anche altri fattori.

Oltre a scegliere i colori giusti, per dipingere le pareti di soggiorno, cucina e camera da letto bisognerebbe evitare questi 3 errori

In tema vernici viene spontaneo parlare anche di tecniche. In tal senso, la scelta è molto ampia. È quindi facile farsi tentare da qualcosa di stravagante e magari anche un po’ eccentrico. Tuttavia, il consiglio è quello di mantenersi sulla semplicità. Puntare quindi su texture e finiture semplici ed omogenee. L’effetto spatolato, le finiture metalliche, così come le vernici glitter e gli effetti cangianti, rischiano infatti di appesantire l’ambiente. Alla lunga, poi, stancherebbero. Se scelto bene, un ottimo accostamento di nuance, può già, di per sé, creare un grande risultato finale.

Inoltre, prima di scegliere i colori, è importante valutare 3 caratteristiche dello spazio che vogliamo dipingere:

illuminazione;

esposizione;

dimensioni della stanza.

Ricordiamo, infatti, che i predetti fattori vanno a modificare la percezione dei colori.

Infine, un ultimo consiglio tecnico pratico

Per risparmiare, molte persone operano in modalità fai da te e senza affidarsi a professionisti specializzati. In tal caso, è fondamentale sapere che, per ottenere un ottimo risultato finale nella resa pittorica, prima di procedere con l’applicazione della pittura, è fondamentale preparare la superficie da dipingere. La parete da dipingere va infatti pulita e rasata. In questo modo, a lavoro finito, il risultato sarà omogeneo e permetterà di valorizzare tutte le sfumature della tinta scelta. Al contrario, evitando il passaggio preliminare appena spiegato, la resa del colore risulterà approssimativa e con tante imprecisioni.

Per dare nuova luce e rinnovare casa abbiamo, quindi, scoperto gli accorgimenti da attuare, oltre a scegliere i colori giusti.

