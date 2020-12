Quando decidiamo di riempire la nostra casa con l’affetto di un animale domestico stiamo prendendo una decisione molto importante. Infatti, anche se i cani, così come i gatti, sono in grado di donarci moltissimo affetto, è importante considerare che averli in casa è un impegno a tempo pieno. Soddisfare i loro bisogni ed avere pazienza nell’educarli per fargli rispettare le regole non è un gioco da ragazzi. Prima di fare questo passo dunque, è importante esserne consapevoli.

In casa con i bambini

Un altro importante fattore da considerare è la composizione della nostra famiglia. Ovviamente le cose cambiano se viviamo da soli o meno. Prima di prendere un cane ad esempio, è importante tenere conto se in casa ci sono già altri animali. Non tutti i cani infatti riescono ad andare d’accordo con i gatti, soprattutto se già grandi. Inoltre, è importante scegliere attentamente se nell’abitazione abitano anche bambini.

Sebbene tutto dipenda dall’educazione e dall’amore che siamo in grado di dare al nostro animale, un ruolo non indifferente nel carattere lo gioca la razza. Esistono infatti, nella specie canina, razze considerate più adatte di altre nel condividere gli spazi con i più piccoli. In questo articolo ne sveliamo una che, oltre ad avere questa caratteristica, non cresce in dimensione e dunque si adatta molto bene alla vita di appartamento. Ecco dunque svelata dagli esperti la razza di cane di taglia piccola ideale per i bambini.

Il Boston Terrier

La razza canina di cui vogliamo parlare è quella del Boston Terrier. Questo cane di origine americana ha molte qualità che si sposano con la presenza di bambini in casa. Innanzitutto è importante sottolineare come appartenga alla categoria delle razze di taglia piccola. Infatti non cresce di dimensione e rimane solitamente sotto i venti centimetri. Inoltre, si rivela essere un cane molto dolce e affettuoso soprattutto nei confronti dei bambini. Non ha molte pretese a parte quella di essere coccolato e di ricevere attenzione. Sono moltissime le famiglie con figli che ospitano un esemplare di questa razza, tutte soddisfatte della scelta. Dunque ecco svelata dagli esperti la razza di cane di taglia piccola ideale per i bambini.