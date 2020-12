Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sembra incredibile ma ecco cosa vedono i gatti quando guardano il padrone. Chiunque abbia la fortuna di ospitare in casa un animale domestico sa bene quanto curiosi possono diventare gli atteggiamenti dell’amico a quattro zampe. Un conto è vedere un cane, o un gatto, per strada e osservarlo per qualche minuto, un altro è conviverci ventiquattro ore su ventiquattro. Il gatto, in particolare, attua alle volte dei comportamenti che, per quanto possiamo sforzarci, fatichiamo a comprendere. Dal grattare in aria vicino alle finestre al nascondersi sempre nel solito posto, la lista è veramente lunga. Eppure la risposta è semplice, se la si cerca in natura.

La percezione visiva dei felini

Il legame che si crea tra il padrone e questo adorabile felino è indescrivibile. Sebbene possano sembrare animali schivi e silenziosi, i gatti sono in grado di donare moltissimo affetto. Proprio per questo motivo, alle volte, i padroni si legano così tanto all’animale da faticare a consideralo tale. Lo si considera infatti, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. È però importante ricordare sempre che si tratta di un animale e, come tale, appartiene ad una specie diversa dalla nostra. Per questo motivo i suoi comportamenti sono dettati da una visione del mondo che non corrisponde a quella degli umani.

Capendo questo, si possono comprendere molti atteggiamenti dei nostri animali. Prendendo ad esempio la vista, il gatto non ha la stessa capacità visiva di un essere umano. Da vicino vede molto poco e non riesce a distinguere tutta la gamma di colori. Inoltre, è molto interessante scoprire cosa percepisce nel momento in cui raggiunge un contatto visivo con l’umano che se ne prende cura. Infatti sembra incredibile ma ecco cosa vedono i gatti quando guardano il padrone.

Un gatto gigante

Potrebbe sembrare uno scherzo, o un’esagerazione, ma è proprio così. I gatti non hanno percezione di star convivendo con un essere vivente di una specie diversa. Al contrario, ritengono di condividere gli spazi con un proprio simile, solo più grande e autoritario. Il padrone per il gatto è tutto. Dalla mamma al compagno per giocare, i ruoli che assume sono infiniti. Così il micio, nel momento in cui guarda il padrone, vede un suo simile dal quale può dipendere e con cui può passare del tempo. È anche questo il motivo per cui, a differenza del cane, il gatto non capisce quando viene sgridato, e si mantiene indipendente. Per quanto possa sembrare strano, è così che ci percepisce il nostro amico felino. Infatti sembra incredibile ma ecco cosa vedono i gatti quando guardano il padrone.