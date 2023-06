Profumo dell’estate fresco e ammaliante: ecco la lista dei più buoni profumi estivi a buon prezzo

Stai cercando un nuovo profumo per l’estate e non sai quale scegliere? Ecco qualche fragranza leggera e avvolgente ideale per le notti calde d’estate.

È tempo di cambiare il solito profumo che hai indossato per i passati mesi invernali. Con l’arrivo della bella stagione hai voglia di qualcosa di fresco e floreale. Basta con quelle fragranze intense e corpose che risultano anche stucchevoli. Ma tra i tanti profumi più conosciuti e le nuove uscite, quale scegliere?

Profumo dell’estate fresco e ammaliante, le fragranze più amate

Cominciamo con un grande classico, Kenzo Flower, che si trova spessissimo in offerta a 60€. Profumo floreale fresco e vivace, è perfetto se vuoi lasciare la scia ovunque vai. Un altro molto affascinante è Versace Bright Crystal, con note di melograno e magnolia. Al momento è in offerta su Amazon a 55€ ed è il profumo femminile per eccellenza.

Poi abbiamo una new entry tra i più amati degli ultimi tempi, Gucci Bloom. Una fragranza floreale e fresco con note di gelsomino e di Rangoon Creeper. È proprio questo raro fiore indiano che dà carattere ad una fragranza nata per restare. Passiamo poi ad una fragranza cosiddetta di nicchia, Megamare di Orto Parisi. Qui il prezzo è decisamente più alto, ma che nella sua fragranza racchiude il profumo d’estate. I 145€ più ben spesi se stai cercando un profumo che ti faccia trasportare sulla spiaggia al tramonto.

Una chicca tra quelli di nicchia a meno di 150 €

Parlando sempre di profumi un po’ più costosi ma molto persistenti c’è Hermès Eau des Merveilles. Le note di arancia amara che sanno di Sicilia sono anche tra le preferite di Ilary Blasi. E lei non è l’unica a sfoggiare profumi sensuali, anche le vip hanno delle fragranze preferite.

Finiamo con Synapse Green Sand, per cui un flacone da 100ml costa intorno ai 127€. Se vuoi un profumo che ricordi la rugiada mattutina estiva e i fichi d’india, questo fa al caso tuo. Qualche goccia e ti sembrerà di essere in un campo rigoglioso di erba fresca e frutti succosi.

Quindi se cerchi un profumo dell’estate fresco e ammaliante, eccoti qualche alternativa. Non pensare che visto che i profumi estivi sono freschi e leggeri non siano persistenti. In realtà non dipende dal profumo, quanto dalla quantità di alcol all’interno della formula. Ma esistono dei modi furbi per far durare più a lungo qualsiasi profumo. E no, non è la vasellina, piuttosto meglio applicarlo sulla crema idratante neutra.