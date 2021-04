Dopo il riso, il mais e il grano, le patate sono il quarto prodotto agricolo più diffuso nella cucina di tutto il mondo.

I benefici di questo tubero sulla salute sono davvero molti. Le patate ad esempio, aiutano a perdere peso. Sono, inoltre, ricche di vitamina B6 che aiuta il sistema nervoso. Nonché il rinnovamento cellulare.

In alcuni casi, calmano anche le infiammazioni. Tipo quelle ulcere piccole e fastidiose in bocca.

O, quando ben bollite e morbide, calmano anche le irritazioni intestinali. Aiutando e proteggendo l’apparato digerente.

Mangiare le patate cotte con la buccia è una sana abitudine alimentare che migliora anche la memoria. Le bucce, infatti, sono ricche di rame, manganese, potassio e vitamine B.

Le patate, dunque, si prestano a moltissimi tipi di ricette e non sono importanti e salutari solo in cucina. Ma anche per altri usi, ad esempio per i capelli.

Proviamo a riutilizzare l’acqua delle patate in questo modo e i benefici sui capelli saranno strabilianti in poco tempo.

Gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa quest’oggi spiegheranno ai Lettori, quali benefici le patate possono avere sui capelli, sia degli uomini che delle donne.

Un problema che affligge uomini e donne è la caduta dei capelli. Sono molti i fattori scatenanti che comportano la perdita dei capelli: dallo stress al cambio di stagione.

Anche la tiroide, quando c’è una disfunzione, può comportare una perdita eccessiva di capelli. Al riguardo, si consiglia di cliccare qui e leggere questo articolo.

Dall’alopecia, agli squilibri ormonali, dalle diete, dalla carenza di vitamine ad altre e molteplici cause. Pertanto, quello che andremo a descrive, da qui a breve, non può di certo sostituirsi a specifiche cure. Ma è un semplice e naturale rimedio che può essere utilizzato da tutti, quando non vi sono particolari problemi legati alla salute.

Riutilizzare l’acqua delle patate favorisce la crescita dei capelli rendendoli forti, sani e lucenti. Per ottenere in poco tempo questi risultati, bisogna seguire la ricetta descritta a seguire.

La ricetta

Laviamo le patate, sbucciamole e mettiamole in una casseruola e versiamoci un litro di acqua e aspettiamo qualche minuto affinché giungano a bollore sul fuoco.

Una volta cotte, togliamole dal fuoco e facciamole riposare.

Una volta raffreddate, scoliamole e riutilizziamone l’acqua di cottura per risciacquare i capelli, dopo aver lavato i capelli prima con uno shampoo tradizionale.

Versiamo l’acqua lentamente e massaggiamo il cuoio capelluto stimolando il bulbo.

L’acqua delle patate riutilizzata in questo modo, almeno un paio di volte alla settimana, aiuterà la crescita dei capelli rendendoli più forti, sani e luminosi.

Provare per credere!