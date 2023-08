Il prezzo dei carburanti crea difficoltà alle famiglie italiane: a che ora fare il pieno e dove per risparmiare il 4%

In alcune città la benzina supera i 2 euro e i conti mensili della casa vanno in tilt. È necessario trovare rimedi utili per spendere di meno anche modificando le nostre abitudini. Ecco alcune idee.

Gasolio e benzina sfondano il tetto dei 2 euro non solo in autostrada e le difficoltà delle famiglie italiane si fanno sempre più difficili da gestire. Il costo dei carburanti in Italia incide anche sul prezzo delle merci che viaggiano su strada in tutto il Paese e pesano sui conti. Le nostre infrastrutture non sono certo moderne, il costo medio chilometrico dei trasporti è di 1,12 euro per chilometro contro 1,10 di Francia e 1,04 della Germania.

Quando lo sviluppo del sistema Paese ritarda, sono le famiglie ad andare in sofferenza soprattutto con inflazione alta e crisi energetica protratta nel tempo. Per risparmiare dobbiamo intervenire sulla spesa settimanale nei supermercati modificando le liste e i prodotti da acquistare. Ma soprattutto dobbiamo fare molta attenzione quando ci rechiamo al distributore per fare il pieno all’auto.

Consigli utili

Il prezzo dei carburanti crea difficoltà alle famiglie italiane ma alcune decisioni possono essere d’aiuto. Innanzitutto fare il pieno la notte soprattutto con le temperature così alte di questi giorni. Quando la temperatura è più bassa il carburante è meno denso e con la stessa somma di denaro otteniamo più benzina o gasolio dalla pompa.

Facciamo il pieno prima che la lancetta ci indichi che il serbatoio si è svuotato per più della metà. Quando il carburante diminuisce nel serbatoio tende a evaporare, quindi manteniamo l’auto con il pieno per evitare sprechi. Evitiamo inoltre di fare il pieno quando nel distributore stanno scaricando il carburante. In quel momento si ha un rimescolamento dei sedimenti che si formano sul fondo. Il carburante poco pulito rappresenta una perdita per i consumatori perché pesa di più.

Il prezzo dei carburanti crea difficoltà alle famiglie italiane, ma possiamo comunque risparmiare

Facciamo attenzione a come scegliamo i distributori. Anche se alcuni sono vicini a casa e sono comodi da raggiungere potrebbero avere prezzi poco competitivi. È risaputo che i distributori Tamoil hanno i prezzi più convenienti. Ad agosto 2023 i prezzi Tamoil sono di 1,929 euro per benzina e di 1,839 per il gasolio. Nei distributori Q8 la benzina costa 1,939 euro mentre il gasolio 1,839, in quelli Sarni Oil è di 1,999 euro per la benzina e di 1,899 per il gasolio.

I prezzi sono più alti nei distributori Agip Eni dove la benzina costa 2,174 mentre il gasolio costa 2,059. Se facciamo il pieno nel posto sbagliato e nel momento sbagliato rischiamo di spendere un 4% in più secondo le ultime indagini. Nei centri urbani ed extraurbani il costo è inferiore rispetto alle autostrade quindi modifichiamo le nostre abitudini ed evitiamo di essere pigri. Anche un piccolo risparmio potrebbe aiutarci alla fine del mese. Evitiamo di regalare il nostro denaro.