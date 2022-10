Arredare casa con le piante non è impossibile anche per chi non ha molto tempo da dedicare alla loro cura. Ce ne sono alcune in grado di non scoraggiare nemmeno chi ignora la più piccola nozione di floricoltura. Specie, diremo, dotate di autonomia che è quasi impossibile far appassire. Andiamo a conoscere queste stupende piante da interno resistenti, per ospitarle nelle nostre case.

Le migliori piante da tenere in casa

Un regola importante del giardinaggio domestico è quella di non esagerare con le annaffiature. Le piante da appartamento non sono esposte al vento e al sole e necessitano di poca acqua. Spesso muoiono per eccesso di annaffiature, che fanno marcire le radici soprattutto se il drenaggio è insufficiente. Controlliamo quindi che il terriccio sia ben asciutto prima di dar loro altra acqua, che verseremo senza esagerare.

Dobbiamo ricordarcelo se in casa abbiamo una Beaucarnea o Zampa di elefante, bellissima ed elegante con le sue foglie lunghe e sottili che si sviluppano sulla sommità del tronco. È una pianta longeva, visto che vive anche 20 anni se ben curata, e resistente. Poniamola in una zona luminosa anche a diretto contatto con la luce solare, ma al riparo dalle correnti. E assicuriamole un buon drenaggio ponendo alla base del vaso uno strato di pietra pomice.

Stupende piante da interno resistenti, perfette per chi non ha il pollice verde

Un’altra regola che vale per quasi tutte le piante d’appartamento è quella di non esporre le foglie ai raggi diretti del sole. Anche se le piante richiedono una posizione luminosa, la luce deve rimanere indiretta. La collocazione migliore è vicino a una finestra con tendaggi.

Questi accorgimenti sono importanti soprattutto se in casa abbiamo una Monstera deliciosa, la scenografica pianta tropicale che può vivere anche 30 anni. Ha foglie grandissime e frastagliate con delle caratteristiche fenditure. È una pianta prorompente che ruba gli spazi e li riempie con la sua presenza.

Per questo è importante dosare le concimazioni. Di solito le piante da appartamento hanno bisogno del concime in fase di crescita e nei mesi estivi mentre è opportuno sospendere il trattamento in inverno. Nel caso della Monstera bisognerebbe diminuire le dosi normalmente consigliate per evitare una crescita esagerata delle foglie.

Quale specie ha bisogno di poca luce?

Questa è la domanda di chi non dispone di ambienti particolarmente luminosi. La Ficus elastica è una specie che vive bene anche in ambienti con scarsa illuminazione. In questi casi è sempre consigliabile posizionarla vicino a una fonte di luce. È una specie tropicale che può raggiungere anche altezze importanti ma in un lasso di tempo molto lungo. Ha foglie grandi e rigide, molto belle a vedersi che necessitano di vaporizzazioni frequenti. Ricordiamoci di non usare sostanze diverse dall’acqua ma di mettere la pianta nella doccia per lavarla con un getto leggero.

