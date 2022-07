Strada spianata verso il successo per il Leone ma attenzione a Saturno che preoccupa Vergine e Scorpione

Quando si parla di successo molto spesso le persone non si capiscono. A volte si litiga sul carattere, dato che alcuni sembrano più ambiziosi di altri e sembrano dare troppo peso a questioni materiali. Altre volte invece non ci si capisce proprio sul concetto stesso di successo. Per alcuni è avere una buona posizione in termini professionali e di carriera. Per altri il successo è cercare ogni giorno di raggiungere quella piccola felicità di tornare a casa ed avere una famiglia da amare.

Ad ogni modo, se è vero che il carattere di ognuno di noi è diverso, ci sono alcune cose che ci accomunano tutti. La voglia di stare bene, la voglia di trovare il nostro posto nel mondo e la voglia di farci ricordare. Le stelle lo sanno bene e per alcune persone hanno ottime novità. In particolare, ci sarà una strada spianata verso il successo per il Leone ma il pianeta Saturno causa qualche malumore ad altri due segni.

Il Leone

Per fortuna tutti i detti e non detti degli ultimi tempi con la coppia o in famiglia stanno finalmente lasciando spazio ad un momento di comprensione e di concordia. Sul fronte lavorativo poi ci sono solo ottime. Marte ha finalmente smesso di perseguitare i nati sotto il segno del Leone, che riescono finalmente a potenziare la parte più seducente del loro carattere. Sì, parliamo proprio della fiducia e della sicurezza in sé stessi che i Leone riescono a trasmettere a tutti.

Questa loro caratteristica riuscirà ad attirare verso di loro moltissima benevolenza e fortuna. In famiglia poi si prospettano tempi estremamente dinamici e positivi. Sembra quasi che i vari aspetti della vita si intreccino in un insieme di benessere e soddisfazioni. Infatti, anche nella parte professionale della vita i Leone riusciranno a trasmettere quella forte aria di sicurezza che convincerà tutti. Unico monito è quello di passare comunque un po’ di tempo ad ascoltare gli altri e a non pensarsi sempre e comunque invincibili.

Strada spianata verso il successo per il Leone ma attenzione a Saturno che preoccupa Vergine e Scorpione

Tutt’altra storia con Saturno che obbliga i nati sotto il segno della Vergine a ripensare la propria settimana. Ultimamente non si trova il tempo nemmeno di organizzare un caffè con gli amici o con la famiglia, proprio perché i problemi sembrano moltiplicarsi. Incomprensioni e cattivo umore non aiutano nemmeno a risolvere alcune questioni in famiglia e tutto ciò porta la Vergine a chiudersi. Anche lo Scorpione deve affrontare le ire di Saturno, che riesce a sottolineare alla perfezione i difetti delle persone nate sotto questo segno. Servirà tanta forza di volontà e tanto impegno per uscire da questa situazione.

