Chi ha la tendenza ad avere livelli elevati di grasso nel sangue purtroppo deve limitare il consumo di moltissimi alimenti. Deve anzi spesso dire addio proprio a quei cibi che invece vorrebbe portare a tavola. Ma potrebbe sostituirli con altri altrettanto saporiti che non causano ipercolesterolemia e che anzi favoriscono l’aumento del colesterolo HDL. Ad esempio si potrebbero avere arterie più pulite e colesterolo cattivo giù anche senza integratori con questo comunissimo frutto invernale.

Oppure si potrebbe inaugurare un nuovo modo di vivere la giornata dedicando un po’ di tempo ad una disciplina sportiva. Anche semplicemente camminando si otterrebbero benefici incredibili sia per la salute del cuore che delle abilità mentali. E diventa sempre più importante monitorare i valori del sangue soprattutto quando si supera la mezz’età. A giudizio degli esperti ecco quali sono i valori di colesterolo da non superare dopo i 50 anni per non intaccare l’apparato cardiocircolatorio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ma d’altro canto ci si stanca di seguire ogni giorno un piano alimentare corretto che prevede il divieto di riempire il piatto di ciò che si desidera. Di qui l’importanza di concedersi di tanto in tanto alcune delizie per non mortificare eccessivamente corpo e mente. Ed anzi si potrebbe addirittura imporre uno stop alle rinunce perché anche con colesterolo LDL alto si possono mangiare questi 3 dolci molto invitanti. E soprattutto quando ci si ritrova a festeggiare qualche lieto evento e non ci vuole privare proprio del dessert. Inoltre sarebbe opportuno anche valutare gli effetti positivi che derivano da alcuni piccoli accorgimenti. Ciò perché a volte conta anche il momento in cui si assume una certa quantità di cibo. Non a caso per tenere trigliceridi e colesterolo cattivo sotto controllo ecco quante ore dovrebbe passare tra cena e colazione.

Stop alle rinunce perché anche con colesterolo LDL alto si possono mangiare questi 3 dolci molto invitanti

Anche in presenza di ipercolesterolemia è possibile soddisfare il desiderio di dolci. Ma occorre anzitutto prepararli da sé in modo da scegliere gli ingredienti più salutari da usare in sostituzione di zuccheri e grassi idrogenati. Per i 3 dolci che la Redazione suggerisce di approntare si utilizzeranno pertanto solo farine non raffinate.

Largo spazio dunque a farine di farro, di kamut, di grano saraceno o semplicemente integrali. Un primo dolce che sicuramente incontra il gusto di molti è proprio quello alle mele. In aggiunta agli spicchi di mela si potrebbe tritare del cioccolato fondente extra. Inoltre si raccomanda di sostituire le uova intere con il solo albume e il burro con l’olio extravergine di olivaUn primo dolce che sicuramente incontra il gusto di molti è proprio quello alle mele. In aggiunta agli spicchi di mela si potrebbe tritare del cioccolato fondente extra.

Secondo numerose ricerche il consumo di cacao, grazie anche alla presenza di polifenoli, esercita un ruolo benefico sul metabolismo dei lipidi. Dai risultati dello studio è emerso che 40 grammi di cacao in polvere al giorno abbasserebbero il colesterolo LDL e aumenterebbero quello HDL. In alternativa alla torta di mele si potrebbero cuocere delle crepes con farina di farro senza uova e con olio di semi di girasole. Oppure optare per il tradizionale salame di cioccolato con noci o mandorle e latte di soia. Anche in questo caso si suggerisce l’utilizzo di cioccolato con alta concentrazione di cacao puro e di una margarina a base di grassi vegetali.