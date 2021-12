Quando si pensa alla possibilità di portare in tavola dei piatti a base di pesce molti immaginano di dover spendere somme da capogiro in pescheria. Sulla scorta di una simile convinzione alcuni rinunciano alle gustose ricette che porterebbero un sapore del tutto originale alla tavola delle feste e non solo. I nostri mari offrono una grandissima varietà di pescato che non tutti conoscono. Di seguito dunque vedremo alcune tipologie di pesce che assicurano ricette gourmet salvaguardano il portafogli. Con una manciata di euro questi 3 pesci stupiranno anche gli ospiti più esigenti a tavola.

Cosa portare in tavola velocemente per fare un figurone con parenti e amici

Siamo ormai in pieno clima natalizio e l’attenzione di tante persone si concentra sulla tavola e sul desiderio di stupire gli ospiti con pietanze d’eccezione. C’è chi non ha molto tempo per dedicarsi alle lunghe preparazioni e preferisce ricette che richiedono meno impegno. A partire dalle prime portate, è possibile ad esempio realizzare 3 antipasti veloci con 3 ingredienti che tutti hanno in casa. Se invece l’obiettivo è conservare i risultati del duro lavoro in palestra, si potrebbe optare per ricette ad hoc come la frittata proteica senza uova.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Anche la scelta di portare in tavola piatti a base di pesce potrebbe incontrare il giusto compromesso tra sapore e apporto calorico contenuto. Per non svuotare il portafogli, sarebbe utile conoscere alcune varietà davvero gustose e con prezzi più contenuti rispetto ad altre.

Con una manciata di euro questi 3 pesci stupiranno anche gli ospiti più esigenti a tavola

Quando si preparano ricette a base di pesce, oltre a verificare la freschezza del prodotto è sempre utile attenersi alle buone regole su cottura e abbattimento. Tenendo presenti questi aspetti legati alla salute, vediamo quali sono le tipologie che non fanno spendere un salasso in pescheria. Tra le prime tipologie di pesce da portare in tavola spendendo cifre contenute troviamo la leccia stellata, lo sgombro, le sardine e in generale il pesce azzurro.

Questi pesci sono particolarmente nutrienti, in quanto ricchi di omega 3, e presentano prezzi piuttosto contenuti che oscillano tra 5 e 12 euro al chilo generalmente. Si tratta di pesci molto versatili in cucina e ottimi per accompagnare anche i pranzi o le cene più importanti. Un’altra tipologia di pesce che si può acquistare a prezzi contenuti è il palamita che appartiene alla famiglia delle scombridae, la stessa del tonno in quanto pesce predatore.

Ha carni estremamente saporite che si prestano a varie preparazioni. Il palamita ha prezzi che nella generalità dei casi raggiungono la decina di euro al chilo e potrebbe essere una buona alternativa al tonno fresco. Altro pesce davvero gustoso da portare in tavola e facile da trovare in questo periodo è il mormora. La sua carne è molto morbida e pregiata, fonte naturale di proteine. È adatta a ricette simili a quelle per preparare l’orata o la spigola di mare. I prezzi del mormora oscillano tra i 10 e 20 euro al chilo e lo si può facilmente preparare al forno con delle olive e qualche pomodorino. Sebbene i costi riportati siano indicativi, l’acquisto di simili varietà potrebbe risultare generalmente più conveniente rispetto a molte altre più richieste sul mercato.

Approfondimento

Il segreto per fare in casa il tonno sott’olio dal sapore irresistibile