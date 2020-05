Se fino a ieri l’idea di un 2020 senza musica dal vivo era solo una voce, oggi diventa realtà. Stop ai concerti: prepariamoci a un 2020 senza musica. La pubblicazione dell’ultimo decreto ha avuto come effetto la chiusura dei tour in Italia per quest’anno. La musica che ci farà compagnia nei prossimi mesi, continuerà ad essere digitale. Llo ha comunicato Assomusica, l’ente che organizza la musica dal vivo italiana, per attenersi alle nuove disposizione del Governo per l’emergenza Covid-19.

Da Vasco Rossi, a Eric Clapton, passando per i live di Andrea Bocelli, Venditti, Emma, Celine Dion, Tiziano Ferro, Lana Del Rey e tanti altri: tutto sarà posticipato di un anno. “Una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà. L’appuntamento con i grandi eventi live dell’estate 2020 è infatti rimandato al 2021, che sarà una stagione ancora più grande e magica che mai”.

Stop ai concerti: prepariamoci a un 2020 senza musica. Tutto rimandato al 2021

Massimo mille spettatori per i live dal 15 giugno: e ieri i big della musica italiana annunciano il rinvio dei concerti alla prossima estate. Posticipata l’edizione 2020 Rock in Roma, il famoso Festival della capitale previsto, come ogni anno, dal 13 giugno al 31 luglio. Inoltre il Vasco Non Stop Live, programmato per il 19 e 20 luglio al Circo Massimo, e il concerto di Kendrick Lamar, che si sarebbe dovuto tenere il 7 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.

Bisognerà aspettare il 2021 anche per l’attesissimo evento al Campovolo di Reggio Emilia di Luciano Ligabue per celebrare i trent’anni di carriera,. E come per il concerto alle Terme di Caracalla “Andrea Bocelli – Rome 2020”, e “Una. Nessuna. Centomila”, il live previsto per il 19 settembre 2020, che avrebbe visto come protagoniste le grandi voci femminili della musica italiana attuale, da Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, a Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini.

Anche il tour di Tiziano Ferro, con data di inizio prevista allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 30 maggio, è stato rinviato al prossimo anno, come l’edizione 2020 di Umbria Jazz, che avrebbe dovuto ospitare grandi artisti del panorama musicale mondiale, tra cui i Guns N’ Roses.

Che fine faranno i biglietti?

Per chi era già pronto a cantare a squarciagola le canzoni dei propri idoli, niente paura: i biglietti rimarranno validi per il 2021 o, eventualmente, sarà possibile chiedere un rimborso. Per maggiori informazioni, si potrà consultare la pagina della biglietteria in cui è stato acquistato il ticket di ingresso.