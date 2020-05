Non solo plexiglass: le cinque idee più originali per il distanziamento nei locali. Quali sono?

Con la fase 2 sono state riaperte le case e, con esse, anche ristoranti, bar e attività di mezzo mondo. Se qualcuno si stava crogiolando nel dubbio di come avrebbe potuto tenersi lontano dagli altri clienti, beh, non dovete preoccuparvi!

Bar e ristoranti hanno rassicurato la clientela con tavolini distanziati e posti in più. Questo per assicurare a tutti un piacevole pomeriggio davanti a un caffè o una serata romantica a lume di candela.

Alcuni proprietari hanno voluto sdrammatizzare la situazione, decidendo di strappare una risata ai clienti con strategie di distanziamento innovative e a dir poco originali.

Le cinque idee più originali per il distanziamento nei locali anzi le più bizzarre

Se pensavate di aver visto tutto con le immagini degli ultimi mesi di cittadini per le strade con hula-hoop o cerchi di plastica intorno alla vita per mantenere la distanza, beh, vi sbagliate di grosso.

Alcuni proprietari di bar e ristoranti hanno adottato infatti delle idee innovative e divertenti per tornare insieme alla normalità.

Al quinto posto della nostra classifica, si posiziona il Bord för en, locale svedese che farà entrare un solo cliente alla volta. Il fortunato starà seduto a un tavolo nel mezzo della campagna e verrà servito da un cesto di picnic che farà avanti e indietro dalla cucina alla sala, con una teleferica, portando le pietanze ordinate direttamente sotto il suo naso.

Al quarto posto invece, troviamo il Maison Saigon, a Bangkok: sulle sedie che non potranno essere utilizzate, il locale ha posizionato dei panda di peluche. Un simpatico animale a fare compagnia ai più solitari, ed un nuovo amico per famiglie e bambini che decideranno di trascorrere lì la loro serata.

Il podio

Ad aggiudicarsi il terzo posto è il Café Rothe, un bar di Schwerin, in Germania. Ha chiesto ai clienti di indossare dei cappelli realizzati con tubi galleggianti da piscina, così da rimanere lontani con facilità e ironia.

Il secondo posto non può essere che del Five Dock Dining, il ristorante australiano che accoglierà la clientela con sagome di cartone a grandezza naturale ad aspettarli ai tavoli. In sottofondo, verrà trasmesso il suono del chiacchiericcio tipico dei ristoranti e del rumore delle posate, registrati in precedenza.

Con il primo posto di questa classifica, vogliamo invece premiare il The Inn at Little Washington. Il locale ha proposto un’idea simile al Five Dock Dining. Il ristorante ha infatti deciso di regalare ai clienti la compagnia di manichini a grandezza naturale in stile anni ’40. A fargli vincere l’oro, però, è il fatto che i camerieri, che indosseranno maschere con il sorriso di Marilyn Monroe o il mento di George Washington, dovranno interagire direttamente con i manichini, portando loro cibo e chiedendo se è di loro gradimento.

Insomma, un modo originale e ironico di tornare alla normalità, per imparare a stare di nuovo tutti insieme, in un modo innovativo e inedito per tutti noi.