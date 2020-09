Sulla vicenda dello stipendio Tridico come stanno realmente le cose? Sono giorni che non si parla di altro. Siamo veramente così sicuri che lo stipendio da 150mila euro è alto per il capo dell’INPS? Intanto Procura della Repubblica di Roma e Corte dei Conti a breve dovranno indagare sul caso dello stipendio del primo inquilino dell’INPS. Il Codacons ha presentato un esposto alla magistratura ordinaria e a quella contabile. L’associazione dei consumatori sollecita di accertare la correttezza della procedura seguita. Sotto la lente di ingrandimento il forte aumento di stipendio. Per il Codacons si prefigura un danno per l’Erario.

Il superlavoro dell’Istituto

Negli ultimi mesi l’INPS sta facendo gli straordinari per l’emergenza sanitaria. La grossa mole di lavoro ha creato anche delle défaillance. L’INPS ha accumulato ritardi considerevoli nell’erogare la cassa integrazione, ad aprile il sito ha avuto una falla e i dati sensibili degli utenti sono stati visibili a tutti. Le inefficienze venute alla luce sono continuate con il caos nell’applicazione dei decreti che riconoscevano bonus e incentivi.

E’ giusto puntare l’indice verso Tridico?

Il Codacons chiede al Governo di revocare il decreto di aumento dello stipendio. L’associazione spiega il motivo: su quali criteri logici e normativi sia stato riconosciuto un incremento di stipendio così elevato.

Cosa dice l’INPS

L’Istituto di previdenza difende la posizione di Pasquale Tridico. La Direzione Risorse Umane ha comunicato che nessun compenso arretrato è stato erogato a Tridico nel periodo maggio 2019 – aprile 2020.

Quanto prendono i membri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno rivisto i compensi per Presidente, vice presidente e Consiglieri di Amministrazione. I compensi annui sono i seguenti: 150mila euro per il presidente, 40mila euro per il vice presidente, nel caso in cui ha deleghe può ottenere 60mila euro. I consiglieri di Amministrazione percepiscono 23mila euro. Questi importi annuali sono al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali obbligatori a carico del percipiente.

Stipendio Tridico come stanno realmente le cose?

Alla luce anche della comunicazione dell’INPS si scopre che il compenso decorre dall’assunzione della carica di Presidente del ricostituito Consiglio di Amministrazione, ossia dal 15 aprile 2020. Tanto clamore per nulla? In Italia ci sono vertici dello Stato e stessi parlamentari che guadagnano molto di più.