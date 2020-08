L’INPS avvisa le aziende plurilocalizzate per la Cassa Integrazione in deroga con una comunicazione ufficiale. L’istituto di previdenza ha invitato i datori di lavoro delle aziende plurilocalizzate già autorizzate dal Ministero di presentare la domanda entro il termine del 31 agosto. Questa scadenza è riferita per uno o più periodi CIG fino ad almeno nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione.

Chi è stato autorizzato per periodi inferiori a nove settimane cosa deve fare

I datori di lavoro autorizzati per periodi inferiori a nove settimane hanno il dovere di fare la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per periodi successivi alle nove settimane le aziende devono relazionarsi con gli uffici dell’INPS per chiedere la proroga.

Chi ha commesso errori può ripetere la procedura

L’INPS ha chiarito come sanare eventuali posizioni irregolari. La procedura per richiedere la Cassa Integrazione in deroga si è aperta il 24 luglio. Molti datori di lavoro hanno presentato la domanda in modo errato. L’INPS ha rigettato la domanda ma nulla è perduto. L’istituto di previdenza ha dato 30 giorni per rinviare la comunicazione in modo corretta sanando errori o omissioni. Oltre questa scadenza c’è la decadenza del provvedimento e non ci saranno altre possibilità.

Come ripetere la domanda

L’INPS ha di nuovo spiegato la procedura corretta da seguire per presentare la domanda di cassa integrazione in deroga. Il datore di lavoro deve entrare nel sito dell’INPS nell’area riservata tramite Codice Fiscale e Pin rilasciato dall’Istituto. Alla voce CIG in deroga INPS si apre un menù a tendina e la scelta va fatta su ‘deroga plurilocalizzata’.

Come vengono pagate le aziende plurilocalizzate

Le aziende plurilocalizzate hanno la possibilità di ottenere il pagamento direttamente oppure di anticipare la prestazione. Nel secondo caso l’azienda recupera l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo. L’INPS avvisa le aziende plurilocalizzate per la Cassa Integrazione in deroga per l’ultima volta.