Stanchi di pesciolini d’argento e scarafaggi che vi girano per casa? Ecco la geniale trappola fai da te della nonna che li catturerà tutti

Ogni tanto, mentre si è in bagno o in cucina, ecco spuntare un pesciolino d’argento o, peggio ancora, una blatta. Che camminano per i pavimenti e non sappiamo da dove arrivino e dove vadano. Diventa, perciò, fondamentale arginare subito il problema. Se non vogliamo ricorrere ai soliti rimedi industriali, ecco delle originali trappole fai da te per catturarli.

Quando sei convinto di avere la casa pulita, dopo averci messo grande energia per lavare i pavimenti e non solo, ecco che arriva la sorpresa. Decisamente sgradita, perché veder camminare, per casa, i pesciolini d’argento ti dà la sensazione di sporco. Peggio ancora se dovessimo scorgere uno scarafaggio o blatta che fanno una gita fuori porta nei nostri locali.

Da dove diavolo sono venuti? Che poi uno si chiede i pesciolini d’argento come si formano e da dove vengono. Domande legittime per un “nemico” che, magari, non si conosce a fondo. Sugli scarafaggi, magari, siamo più preparati, avendolo dovuti affrontare, probabilmente, almeno una volta nella vita. I pesciolini d’argento, invece, sono degli illustri sconosciuti, ma che non vanno sottovalutati.

I pesciolini d’argento in casa sono purtroppo comuni a molti ed ecco cosa fare se li dovessimo incontrare

Stanchi di pesciolini d’argento e scarafaggi che vi girano sui pavimenti? È arrivato il momento di preparare delle trappole fai da te, con degli alimenti che ognuno di noi ha in casa. Precisiamo una cosa importante. I pesciolini amano l’umidità e, soprattutto, gli zuccheri.

Quindi, quello che trovano sui pavimenti, per loro è manna. Però, sul pavimento, potremmo far trovare, ai pesciolini, qualcosa di altamente fastidioso che li obblighi ad andarsene per sempre. Una trappola efficace. Un po’ come quella per allontanare definitivamente le cimici dal bucato steso. Così come i ragnetti che, ogni tanto, vengono a farci visita.

Ecco come preparare una trappola che dà fastidio ai pesciolini d’argento e basta poco

Sono tanti i metodi che si possono usare per allontanare i pesciolini d’argento. Uno di questi, prevede l’uso della patata. Essendo ricca di amido, del quale sono ghiotti, diventa una micidiale trappola. Basterà metterla vicino a dove pensiamo sia la loro tana, sbucciandola e togliendo un po’ di polpa all’interno.

Dopo qualche ora, troveremo, dentro, un bel numero di pesciolini d’argento. Anche grattugiandola diventa una sorta di colla dove rimangono impigliati. C’è un’altra cosa che dà davvero fastidio ai pesciolini d’argento, ma non solo. Anche blatte o scarafaggi, infatti, detestano questo alimento che, per loro, è come l’aglio per un vampiro. Vade retro.

Stanchi di pesciolini d’argento e scarafaggi che vi girano per casa? Ecco una trappola efficace che scaccerà entrambi

Si tratta del cetriolo. In particolare, le sue bucce fungono da repellente per entrambi. Vediamo come fare. Non dovremo fare altro, infatti, una volta stabilito da dove vengono o dove li abbiamo localizzati, sbucciare un cetriolo. A questo punto, dobbiamo mettere le bucce nei punti della casa dove riteniamo possano trovarsi. Li vedremo allontanarsi per sempre.

Stesso discorso vale anche per gli scarafaggi, usando sempre il nostro cetriolo. In questo caso, potremo preparare una vera e propria trappola. In che modo? Non dobbiamo fare altro che prendere una lattina di alluminio vuota, infilandoci dentro le nostre bucce. Basteranno poche ore perché il succo rilasciato dal cetriolo, a contatto con la lattina, scateni un odore che gli scarafaggi non sopportano. Rimandandoli via.