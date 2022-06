È ormai ufficialmente iniziato il mese di giugno. Oggi è venerdì 3 e, con grande probabilità, molti saranno in qualche bel luogo per trascorrere in totale relax il lungo ponte cominciato ieri. In genere, i fine settimana e i long weekend sono sempre attesi con trepidazione. Sono momenti per staccare la spina e riposarsi, magari dedicandosi ai propri hobby o trascorrendo più tempo con la famiglia e i propri affetti. Tuttavia, per far andare le cose per il verso giusto, non bastano la buona compagnia e delle amene località. Ad avere sempre l’ultima parola c’è, infatti, l’oroscopo. Che ci si creda o meno, il destino di ognuno di noi è influenzato dai movimenti di stelle e pianeti.

Questa settimana è cominciata nel migliore dei modi per 4 fortunati segni zodiacali, tra cui il Gemelli. Andiamo quindi a scoprire cosa gli astri ci riservano per gli ultimi giorni di questa prima settimana di giugno.

Stanchezza e nervosismo alle stelle per l’Acquario e altri 2 segni zodiacali alle prese con grattacapi lavorativi e litigi d’amore

L’Acquario ha il pianeta Venere in opposizione. Ciò significa guai in amore. Chi è già in coppia vivrà momenti di tensione causati da incomprensioni. Purtroppo, questo clima poco sereno si manifesterà durante il fine settimana ormai imminente. Nei prossimi giorni le cose non funzioneranno bene neppure sul lavoro. In questo caso, c’è lo zampino di Mercurio che rende difficili le relazioni con i collaboratori e con i superiori. Alla luce di questo quadro, gli amici dell’Acquario dovrebbero armarsi di una buona dose di self control e saper tenere a bada le parole.

Situazione molto simile anche per il Leone. A causa della posizione a lui sfavorevole di Venere e Mercurio, i nati sotto questo segno di Fuoco vivranno momenti di forte tensione nella vita di coppia. Le discussioni saranno all’ordine del giorno e, in alcuni casi, potranno sfociare in veri e propri litigi. Le cose non andranno meglio sul lavoro. Nonostante il grande impegno, gli amici del Leone non riusciranno a portare a casa i risultati sperati. La frustrazione sarà a livelli massimi. Inoltre, come se non bastasse, anche in ufficio non mancheranno accese ed animate discussioni con capi e colleghi. Infine, giusto per non farci mancare nulla, ci potrà essere anche qualche fastidio fisico, soprattutto causato dall’età che avanza.

Giorni non facili attendono anche quest’altro segno

Acquario e Leone saranno in buona compagnia. Anche il segno dello Scorpione, infatti, vivrà momenti difficili in campo sentimentale. Oltre alle frequenti discussioni, spesso innescate anche per motivi futili, alcune coppie si ritroveranno a vivere momenti di crisi. I momenti più tesi saranno concentrati proprio durante il weekend a causa della Luna opposta. Di sicuro, prossimamente le cose gireranno per un verso migliore. Ad oggi, però, è bene sapere che i 3 segni analizzati vivranno momenti di stanchezza e nervosismo alle stelle.

