Pulizie della casa veloci ma efficaci con l’influencer Auri: non più incostrazioni su cappa, fornelli e vetri e via lo sporco da ogni cosa

Grazie al web e soprattutto a TikTok stiamo assistendo ad un crescente successo delle cleaner influencer. Sono ormai molte le star del web diventate famose perché si dedicano alle pulizie domestiche.

Abbiamo visto come da qualche tempo il metodo americano “a farfalla” abbia riscosso successo ma ancor prima c’è stato il metodo svedese e quello di Marie Kondo. Grande popolarità sta riscuotendo la finlandese Auri Katariina. La giovane influencer con una gioia disarmante si propone di ripulire case che sono poco meno di piccole discariche. Le pulizie sono gentilmente offerte gratuitamente dalla finlandesina ma a condizione che possa essere ripresa durante le disgustose faccende. Tramite le visualizzazioni ottenute e alcuni sponsor, autofinanzia le proprie trasferte. Vediamo però alcune idee geniali del metodo di pulizia finlandese.

I fornelli si puliscono senza fatica: basta della pellicola

Quante volte dopo aver cucinato il pranzo della domenica, i nostri fornelli assomigliano ad un campo di battaglia cartaginese! Incrostazioni di sugo, frittura, formaggio non ci devono più spaventare grazie alle dritte di Auri, la nostra influencer delle pulizie. Spruzziamo il nostro consueto sgrassatore su tutto il piano cottura e ora ricopriamolo con dei fogli di pellicola da cucina. Facciamo aderire bene e non pensiamoci fino all’indomani mattina. Leviamo la pellicola e come per magia tutte le incrostazioni saranno sciolte. Basterà passare della carta asciugamano per eliminare i residui e avremo un piano cottura splendente, come nuovo.

Pulire i ripiani in vetro della cappa o dei fornelli

Munita di guanti rosa fucsia la nostra finlandese non si arrende neppure davanti ad un vetro incrostrato come quelli del frigorifero o della cappa della cucina. Basterà preparare una soluzione di acqua e sapone per lavare i piatti. Auri passa poi il tutto con una spugnetta e infine tira via tutto lo sporco con un particolare raschietto. Noi sconsigliamo l’utilizzo del raschietto sul vetro ma potremmo optare per un tergivetro in gomma in modo da eliminare velocemente lo sporco e il sapone dei piatti. A questo punto basterà asciugare con un panno in microfibra e il vetro sarà splendente.

Come si procede a fare le pulizie secondo Auri

L’influencer lavorava presso un’impresa di pulizie ma ha trovato la sua vocazione mediatica grazie ad un’esperienza personale che l’ha molto colpita. Una madre rimasta sola con 3 figli dopo il suicidio del marito aveva chiesto ad Auri di aiutarla nel rimettere in sesto la casa. Lavorò duramente per due giorni ma quando ebbe finito la gratitudine che gli dimostrò quella famiglia fu talmente grande che la convinse a pulire gratuitamente le case due volte al mese. Ora Auri viaggia in dagli Stati Uniti al Regno Uniti e conta oltre 8 milioni di follower. Ha però un metodo preciso quando entra in una casa” devastata”: prima ripulisce dalla spazzatura ed libera tutte le superfici, poi passa ai corridoi e per ultime le stanze. Altro consiglio: utilizza anche per pulire il bagno il sapone dei piatti. Infine le tempistiche. Auri non impiega più di 20 minuti ogni giorno per pulire la sua casa, il che conferma il “poco ma spesso” di tutti i metodi di pulizia consigliati on line.

Ecco dunque come fare pulizie della casa veloci ma efficaci con il metodo finlandese.