Stai cercando un lavoro con contratto a tempo indeterminato? Ecco il concorso che fa per te, anche se hai solo la licenza media

Se hai difficoltà a trovare lavoro, puoi provare a partecipare a questo concorso pubblico, per un posto in una bellissima città nel Nord Italia, che scade a fine mese! Scopri tutti i dettagli ed i possibili guadagni!

In questi tempi di crisi, trovare un lavoro con contratto a tempo indeterminato può essere importante per garantirsi una certa stabilità economica. A tal proposito, nella fase di ricerca di un impiego, è consigliabile mantenere un occhio vigile anche sui vari concorsi pubblici.

Per fare un esempio, il Comune di Milano, nei giorni scorsi, ha indetto un concorso che prevede l’assunzione di ben 17 operai. Le figure professionali ricercate sono idraulici, fabbri saldatori, elettricisti, controller del verde e autisti con patente C, che verranno inquadrati come “Collaboratori dei Servizi Tecnici – Categoria B – Posizione Giuridica B3”. Parliamo quindi di uno stipendio che potrebbe oscillare tra i 1.500 € ed i 1.600 € lordi al mese.

Ma quali requisiti minimi dovranno possedere i futuri operai e quali attività dovranno svolgere? Scopriamolo subito.

Quali sono i requisiti minimi per partecipare al concorso?

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno necessariamente:

essere cittadini italiani (compresi San Marino o Città del Vaticano) o di uno dei Paesi dell’UE ;

(compresi San Marino o Città del Vaticano) o di uno dei ; essere maggiorenni , ma con un’età non superiore ai 65 anni;

, ma con un’età non superiore ai 65 anni; godere dei diritti civili e politici e non aver subito condanne penali ;

e non aver subito ; non essere stati destituiti o licenziati, né dal Comune di Milano né presso la pubblica amministrazione;

avere almeno la licenza media , o un titolo di studio superiore (anche diploma di qualifica professionale) ed un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni;

, o un titolo di studio superiore (anche diploma di qualifica professionale) ed un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni; essere in possesso della patente di guida di categoria B , in corso di validità, o di categoria C (nel caso dell’attività da Autista patente C);

, in corso di validità, o (nel caso dell’attività da Autista patente C); non avere limitazioni fisiche;

avere sia una PEC che una PO; le credenziali SPID e tutta la strumentazione digitale necessaria per partecipare alla prova selettiva da remoto (PC e connessione internet).

Stai cercando un lavoro con contratto a tempo indeterminato? Ecco le competenze richieste

A seconda della specializzazione, vengono richieste alcune abilità e competenze tecniche specifiche.

L’idraulico, ad esempio, avrà il compito di effettuare interventi d’urgenza e risolvere problemi relativi agli impianti idrici e idraulici. Inoltre, sarà responsabile della realizzazione e manutenzione degli impianti.

Il fabbro saldatore, invece, avrà la responsabilità di realizzare piccoli arredi e oggettistica, di effettuare la manutenzione/riparazione di strutture compromesse da atti vandalici, incidenti e così via.

L’elettricista dovrà risolvere gli eventuali problemi relativi all’impiantistica elettrica. Inoltre, dovrà esser capace di utilizzare tutte le apparecchiature tecniche specifiche per eseguire opere di manutenzione, soprattutto su impianti meccanici, frigoriferi e di climatizzazione.

Il quarto ruolo indicato, ossia quello di controllore del verde, avrà il compito di sorvegliare il territorio e controllare la qualità degli interventi effettuati sulle aree verdi, verificando che siano conformi agli standard richiesti. Inoltre, sarà responsabile del monitoraggio del patrimonio a lui affidato (come fontane e monumenti) occupandosi anche di eventuali piccole riparazioni.

Infine, abbiamo l’autista con patente C, che avrà la responsabilità di movimentare e mantenere in efficienza veicoli complessi, tra cui autocarri da cava, pala caricatrici, autocarri con gru, muletti, lame sgombraneve e così via. È necessario che abbia, inoltre, l’abilità di effettuare la manutenzione ordinaria, controllare i liquidi e verificare l’idoneità del veicolo prima dell’uso.

Completano i profili, la capacità di essere affidabili, lavorare in Keyword

squadra, gestire i conflitti e lo stress, e di utilizzare strumenti tecnici e informatici, necessari per svolgere l’attività lavorativa.

Prova scritta, prova orale e data di scadenza del bando

Per quanto riguarda le prove, nel caso in cui il numero di partecipanti sia elevato, potrebbe svolgersi una preselezione che verterà sulla verifica di abilità logico matematiche e/o sulle materie previste dal bando.

Dopo questo step, ci saranno altri due esami, uno scritto di natura teorico-pratica, l’altro orale. Potranno accedere all’ultima prova soltanto i candidati che avranno raggiunto la votazione di 21/30. Il colloquio orale si terrà in presenza e servirà per valutare le attitudini e le competenze del candidato.

Quindi, se stai cercando un lavoro con contratto a tempo indeterminato, invia la domanda entro e non oltre le ore 15:00 del 31 marzo 2023, indicando l’ambito di attività prescelto. Per maggiori informazioni sul concorso, puoi navigare sul sito del Comune di Milano, alla sezione “Bandi di Concorso”.