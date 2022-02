Continuiamo a guardare le stelle e a chiedere lumi per affrontare la vita e il nostro presente. Le stelle ci rassicurano e non ci fanno sentire soli nelle scelte, ma ci indicano la strada da seguire. È rassicurante pensare che qualcuno decide per noi e che non dobbiamo far altro che affidarci alle sue mani. Credere nell’oroscopo è un po’ come credere nel destino, che possiamo cambiare ma fino a un certo punto. Quest’anno Giove e Marte regalano splendide emozioni a questo segno, che è rappresentato da uno stambecco, e lo aiutano a realizzare i suoi progetti ambiziosi e a vincere le sue sfide.

Come uno stambecco

È ambizioso e determinato il nostro segno e riesce ad inerpicarsi e a raggiungere vette elevatissime. Stiamo parlando del Capricorno, un segno di terra, il decimo dello zodiaco. Se lo conosciamo, sappiamo che non molla di fronte a nulla, ma con caparbietà riesce sempre a raggiungere le mete che desidera. Può essere difficile stargli dietro e si rischia di farsi guardare dall’alto in basso, proprio come lo stambecco che dall’alto delle vette inaccessibili guarda tutti con sufficienza. I suoi traguardi devono essere i traguardi di tutti. Perché il Capricorno è molto esigente con gli altri ma più di tutto lo è con se stesso. Appare molto controllato nei sentimenti ma è tutta finzione. Sotto sotto è un inguaribile romantico e dentro ribolle di sentimenti che non riesce ad esprimere perché se ne vergogna un po’.

Splendide emozioni per questo segno protetto da Giove e Marte che però dovrà tirare fuori tutta la sua grinta per avere successo

L’oroscopo gli riserva un anno speciale ma non facile e, per riuscire, dovrà con la sua nota caparbietà mettercela tutta. Sotto la protezione di Giove e Marte avrà un febbraio alla grande in cui saprà realizzare i suoi sogni cercando soluzioni originali e creative e affrontando tutto con grande determinazione. Perché per il Capricorno le sfide sono il sale della vita e nelle criticità tira fuori il meglio di sé.

Alla fine della primavera e con l’arrivo dell’estate, Marte e Giove cesseranno di essere in perfetta armonia con il Capricorno e creeranno tensioni sul lavoro e nella vita privata. Sarà il momento di riflettere su certi rapporti e di trovare soluzioni più flessibili. Le stelle consigliano di abbandonare il severo autocontrollo e di lasciarsi andare, di guardare la vita con occhi diversi. Di indossare degli occhiali rosa, come si racconta nelle favole. I rapporti si distenderanno lasciando spazio alle emozioni.

Lettura consigliata

L’amore fa scintille quando il Sagittario incontra un altro segno di fuoco, così dice l’oroscopo