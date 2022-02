Quando il fuoco la fa da padrone non possiamo non attenderci un rapporto che sprigiona scintille. Il Sagittario è un segno governato da Giove, nientemeno che il padre degli dei. Questo per lui è un anno con alti e bassi, ma non si perderà d’animo con la sua immancabile energia. Il nono segno dello zodiaco è rappresentato da un Centauro, metà uomo e metà bestia, e l’arco teso che ha in mano ci dice che è pronto all’avventura.

Ottimismo e entusiasmo contagioso, desiderio di evasione e bisogno di libertà

Il Sagittario è un segno in movimento in tutti i sensi e non può rinunciare a muoversi. Non per altro è per metà cavallo e ha bisogno di spazi da esplorare. L’ottimismo non gli manca e lo spinge ad abbracciare esperienze che possono rivelarsi a volte deludenti, perché è un po’ imprudente il nostro Sagittario e preso dalla foga della scoperta a volta dimentica di guardare dove mette i piedi. Il suo entusiasmo è contagioso e tutti vorrebbero averlo vicino. Veramente non tutti, perché il segno della Vergine non lo sopporta proprio perché l’impulsività non fa rima con organizzazione e metodicità. In amore il nostro Sagittario è un vero seduttore e anche lì ama l’avventura, ma se incontra il partner giusto non lo lascerà mai.

L’amore fa scintille quando il Sagittario incontra un altro segno di fuoco, così dice l’oroscopo

Chi sarà il partner ideale del nostro caro amico? Ce lo rivela l’oroscopo che queste cose le sa. Pare sia l’Ariete, il primo segno dello zodiaco dominato da Marte e Plutone. E se c’è il dio della guerra, tuoni e fulmini. L’Ariete è coraggioso, impulsivo e dinamico, ama le sfide e non si ferma di fronte a nulla.

L’amore fa scintille quando il Sagittario lo incontra. Pare sia un’unione quasi perfetta, almeno così dice l’oroscopo e noi dobbiamo fidarci. I due segni condividono l’amore per l’avventura, non si annoiano mai in compagnia e possono essere molto spregiudicati nell’affrontare la vita. Un rapporto riuscito e appassionato, una coppia perfetta. Però anche le stelle riescono a trovare qualche piccola falla nel rapporto e riconoscono che forse l’Ariete è un po’ possessivo e questo urterebbe contro il desiderio di libertà del Sagittario. Che però potrebbe ferire l’Ariete con il suo senso dell’umorismo un po’ spinto e con le sue battutine sempre pungenti. Che dire? I rapporti sono sempre complessi anche quando sono baciati dalle stelle e per farli funzionare ci vuole molto impegno e pazienza.