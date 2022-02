Intriganti e originali, le tendenze nel mondo della moda, oltre a buttare un occhio ai vestiti, borse e scarpe, tendono a valorizzare anche gli accessori. Pertanto, le passerelle danno importanza anche a collane e orecchini, capaci di impreziosire ancor di più il nostro outfit. I nuovi trend riescono a regalarci un pizzico d’eleganza e sono ideali da sfoggiare sia durante il quotidiano che durante una serata di gala. In un certo senso, assumono valore riuscendo ad esaltare al meglio il nostro taglio di capelli. Infatti, oltre a eleganti fasce per capelli o sobri strass in perle, le passerelle ci mostrano preziosi accessori che stanno bene anche con i capelli corti.

Le tendenze ci hanno abituati a ritorni di stile dal passato. Abbiamo già assistito, nel tempo, a colorati look che ritornano in voga dagli anni Sessanta o Novanta. Tuttavia, nel caso degli accessori, l’ispirazione proviene da un passato ancora più lontano e quasi sconosciuto: il Medioevo.

Un tuffo nel passato

Il mondo della moda, nel 2022, riscopre le bellezze della natura. Succede con i vestiti, dove la parola d’ordine pare essere quella del riciclo. In questo senso, si parla di new vintage: il vecchio e l’usurato che si rinnova e che ci consente di realizzare nuovi stili personalizzati. La stessa cosa accade anche nel mondo degli accessori: i gioielli prendono ispirazione dalla natura per completare al meglio i nostri outfit. Gli accessori, che diventano cimeli naturali, assumono forme caotiche, strane e bizzarre. Questo nuovo stile segue la falsa riga del Wunderkammer. Questo termine, utilizzato nel lontano Cinquecento, descrive una raccolta strana di cimeli provenienti dalla natura e stipati in teche di vetro in maniera del tutto casuale.

Stanno bene anche con i capelli corti questi orecchini e collane che si ispirano al Medioevo e spopolano tra le passerelle e piacciono molto alle donne

Pertanto, nei prossimi mesi, potremmo essere attratti dalla frenetica ricerca di gioielli che si rifanno a epoche lontane. Con gli accessori, oltre a completare ogni tipo di outfit, potremmo indossare le meraviglie che la natura ci dona. In questo senso, la primavera ci consegnerà una ventata di novità. Meravigliosi sono collane e orecchini realizzati con colorate conchiglie o foglie giganti, che ci ricordano la brezza marina di terre esotiche.

Diventano scenografici e caratteristici i gioielli fuori misura. Dai colorati orecchini pendenti maxi, che ricordano fiori tropicali, alle collane giganti, che traggono ispirazione dal passato. Le collane, infatti, saranno caratterizzate da perle piccole e grandi alternate, da diamanti e pietre preziose maxi, simboli esoterici in bella vista e colorati intrecci di tessuto. Il tutto si giustifica in un unico scopo: in primavera, ogni accessorio ci aiuterà a non passare inosservati.

Lettura consigliata

Per snellire e valorizzare il viso tondo e ovale non lasciamoci scappare questi modelli di occhiali da sole che spopoleranno in primavera