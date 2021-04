Le orchidee sono tra le piante più amate da chi abita in città e non solo. Infatti, sono piante perfette per un appartamento alle cui condizioni si adattano perfettamente. Possiamo quindi godere della loro elegante bellezza anche fra quattro mura. Sono però delle piante delicate, che hanno bisogno di particolari cure per vegetare e fiorire al massimo delle loro possibilità. Purtroppo, a volte sbagliamo senza saperlo, finendo per uccidere le nostre amate piantine. Spesso è ormai troppo tardi ma ecco come evitare l’errore che tutti commettono con le orchidee e che le fa appassire inesorabilmente.

Le esigenze della pianta

Spesso riceviamo delle piante d’orchidea con la promessa di non doverle mai rinvasare. Eppure, anche loro crescono, sebbene lentamente. Vien da sé quindi che le loro radici avranno bisogno di più spazio o non riusciranno a nutrirsi e arieggiare. Oltretutto, spesso si vendono le orchidee in dei vasi in plastica o ceramica di vario tipo. Magari di un colore simile ai loro fiori. Sfortunatamente, in entrambe queste condizioni, lasciare la pianta nel vaso originale potrebbe creare gravi problemi.

I vasi adatti alle orchidee non devono essere più ampi delle dimensioni della pianta. Quindi, sarà necessario cambiare il vaso solo in evidenti casi in cui la pianta è ormai troppo grande per il suo contenitore.

In ogni caso, se il nostro è un classico vaso opaco, non è il più adatto alle nostre orchidee. Infatti, anche le loro radici hanno bisogno di luce diretta e indiretta. Questa renderà le radici più forti e in grado di trasportare maggiori sostanze nutritive per la crescita del fiore.

Per raggiungere questo obbiettivo il nuovo vaso dovrà essere necessariamente trasparente. Può essere in plastica, vetro o policarbonato, l’importante è che la luce ci passi attraverso e che abbia dei fori sul fondo. Questi serviranno a garantire il drenaggio, che altrimenti farebbe marcire le radici della nostra orchidea. Per questo è auspicabile fornirsi di un sottovaso e mettere dell’argilla espansa sul fondo del vaso, così da non far ristagnare l’acqua.

