Praticamente da quando è nato l’uomo, c’è una qualità che lo accompagna in tutta la vita: l’esperienza. E, non possiamo negare che gli anni, assieme a tutti gli accadimenti della nostra vita, portino con sé proprio l’esperienza. Qualità che possiamo applicare con successo anche nella semplice azione quotidiana di andare al supermercato. Ecco come risparmiare fino al 50% sulla spesa ascoltando i consigli di chi ha lavorato una vita nel settore e ne ha viste davvero tante. Momenti come questo che stiamo passando, sono perfetti per tirare fuori il meglio da noi stessi e dimostrare quanto valiamo. Anche risparmiando sulla spesa, senza perderne in qualità.

L’importanza dei volantini

Qualche anno fa nell’ambito della distribuzione organizzata del commercio alimentare, esplose il caso dei cosiddetti “prezzi civetta”. Secondo alcuni consumatori, infatti, c’erano dei punti vendita che attiravano i clienti con dei prezzi non propriamente chiari.

La maggior parte delle catene presenti sul territorio italiano, non vennero coinvolte, dimostrando ancora una volta la loro serietà. Ma, ci fu qualche caso isolato, che grazie anche all’apporto mediatico, fece scalpore. Oggi, i controlli sono molto più serrati da parte delle forze dell’ordine, polizia locale compresa. Quindi, impossessarsi dei volantini pubblicitari è il primo segreto su come risparmiare fino al 50% sulla spesa ascoltando i consigli di chi ha lavorato una vita nel settore.

Sottocosto e 3×2

Quando riceviamo un volantino, o vediamo la pubblicità delle operazioni “Sottocosto” o “3×2”, dobbiamo assolutamente fidarci. Sia, perché come dicevamo prima, sono tutelate dai controlli di legge, sia perché rappresentano effettivamente per il venditore il momento di fare cassa. Consideriamo che, sull’onda del risparmio, il consumatore ne approfitterà per riempire il carrello, acquistando non solo i prodotti in super offerta, ma anche gli altri.

Non solo, perché queste operazioni, così come l’”1+1”, giusto per citarne un’altra, sono giustificate da precisi accordi commerciali tra produttori e venditori. Dietro a quella che per noi sembra una normale offerta commerciale, c’è infatti una precisa strategia volta ad accordare le parti, con soddisfazioni economiche per tutti, clienti per primi.

