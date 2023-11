Come utilizzare la schiuma da barba in ogni locale della nostra casa-Foto da pixabay.com

dersi, per alcuni, è un bisogno quasi primario, da fare ogni giorno. Per altri, invece, è un’operazione che si perde nella notte dei tempi, visto il grande ritorno della barba ormai da qualche anno. Per altri ancora, quelli con pelle più delicata, è quasi un supplizio. Tuttavia, la schiuma da barba è presente in quasi tutti gli armadietti del bagno delle case abitate da uomini. Facile ed economica: ecco come utilizzare la schiuma da barba in ogni locale della nostra casa.

In molti la usano solamente per quello per cui è stata creata. Come altri prodotti, però, non ha solo quella specifica funzione. Pensiamo al famoso aceto. Quante cose facciamo in casa con il liquido acido ottenuto dall’ossidazione dell’etanolo? Dalla cucina al bagno, per alcuni è il detergente perfetto per disincrostare e sgrassare.

Cosa contiene e un po’ di storia

È stata brevettata per la prima volta nel 1899 dall’inglese William Henry Phillips. In realtà si trattava di un prodotto ottenuto amalgamando solo olio di bardana e cera, peraltro due degli attuali componenti delle formule in commercio anche oggi.

Fu l’azienda americana Colgate a lanciare per prima sul mercato la crema da barba con l’aggiunta della lanolina. Dapprima vendendola in tubetto e successivamente in bomboletta spray. Fino al 1955, il predominio sul mercato è stato incontrastato. Poi, in quell’anno, l’azienda inglese Wilkinson Sword lanciò una nuova e innovativa formula che rendeva la crema più soffice e morbida. Da qui il nome schiuma da barba a differenziarla dal più comune crema.

Facile ed economica: ecco come poter usare la schiuma da barba in casa

Lanolina e trietanolammina sono i due ingredienti che favoriscono l’utilizzo di questo prodotto anche in altri ambiti. Infatti, il loro potere pulente e sgrassante permette di adoperare la schiuma da barba anche per le pulizie.

In particolare, per i piani cottura, per il forno e per i lavelli in acciaio in cucina. Per gli specchi in bagno e in camera da letto. Poi per pulire oro e argento e per le macchie di grasso sui tessuti in pelle. In tutti questi casi, bisogna spargere la schiuma sulla superficie da trattare, lasciare agire per circa un quarto d’ora, per poi rimuovere con un panno umido.

Un altro uso sorprendente di questo prodotto per la cura del corpo è il seguente: avete porte, finestre, cancelli, antine che cigolano? Ebbene, al posto dell’olio, basta spruzzare un po’ di schiuma sulle cerniere. Lasciare agire qualche minuto e, magicamente, il fastidioso rumore sparirà.

Facile ed economica: ecco come utilizzare, dunque, la schiuma da barba, tipico prodotto della cosmesi maschile, in altri ambiti. Un rimedio efficace per la rimozione delle macchie.