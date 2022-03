Raggiunti i 60 anni e ritrovare la propria bellezza è semplice. Basta cambiare il modo di portare i capelli, la lunghezza e il colore.

L’invecchiamento dei capelli, il diradamento e l’ingrigimento per alcune potrebbe essere un motivo di tristezza, ma un cambio look potrebbe dare una svolta decisiva per rivedersi belle e di classe. Potremmo non solo cambiare il volto, ma scegliere un taglio che possa donare un’aria molto elegante e di classe.

Vediamo perchè sono questi i tagli di capelli eleganti e di classe per le donne sopra i 60 anni.

Il taglio classico

Questo tipo di taglio è sempre di moda, pratico e al tempo stesso elegante. Si tratta di un taglio scalato, che arriva fin giù alle orecchie e che mette in primo piano il viso, anche se accompagnato da una frangetta. La scalatura rende il taglio morbido e voluminoso.

Frangia che incornicia il viso

Questo taglio è caratterizzato da una frangia che copre la fronte, fin giù alle sopracciglia, accompagnata da una scalatura che scende sulla parte posteriore del viso. È un taglio sempre di moda che dona un aspetto energico.

Look alle spalle

Questo taglio è adatto per tutte quelle donne che non amano osare, si tratta di un taglio con capelli leggermente scalati che arrivano sulle spalle lasciando il viso scoperto.

Capelli lunghi e voluminosi

Questo taglio è adatto per chi ha dei capelli folti e voluminosi. La chioma è appena scalata e presenta dei ciuffi un po’ più lunghi sulla parte anteriore e coprono leggermente la fronte.

Adatto per chi ama portare delle acconciature.

Sono questi i tagli di capelli eleganti e di classe per le donne sopra i 60 anni. Il taglio lungo scalato

Questo taglio non passa mai di moda, adatto per chi ha capelli folti, lisci oppure un po’ mossi.

Per mantenere la morbidezza, il volume e il movimento dei capelli, la scalatura è l’ideale.

Taglio corto all’indietro

Per le amanti dei capelli corti, ma eleganti questo è il taglio ideale per loro.

Non ci sono rasature ne’ al lato e ne’ dietro la nuca.

Presenta un ciuffo centrale morbido e ondulato.

Taglio medio lungo dritto

Questo taglio è adatto per tutte coloro che preferiscono mettere in mostra il viso e gli occhi.

Si tratta di capelli che scendono dritti sulla metà del collo, con riga libera da portare sia a destra che a sinistra.

Consigliamo di tenere le ciocche di capelli anteriori dietro le orecchie, per mettere in evidenza il viso e gli occhi.