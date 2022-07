Le insalate estive sono i piatti ideali per affrontare il caldo che può sprigionare al momento della pausa pranzo. Proprio a quell’ora, infatti, il caldo inizia ad aumentare, per cui può diventare difficile stare troppo dietro ai fornelli. Ma un’insalata risolve il problema e permette anche di fare un’esperienza di gusto che aiuta a restare leggeri. In genere, le insalate estive che per prime vengono in mente sono quelle di pasta e di riso. Ma non sono le uniche possibilità che abbiamo in cucina.

Stiamo infatti per suggerire una ricetta di insalata di quinoa, uno pseudocereale apprezzato da molti, soprattutto da chi segue diete vegane o vegetariane. Prepareremo, dunque, la nostra insalata leggera per pranzo con la quinoa, il tonno, i pomodorini, la cipolla e il sedano. Avremo quindi bisogno dei seguenti ingredienti:

180 g di quinoa;

2 tazze di acqua;

120 g di pomodori ciliegino;

1 cipolla rossa;

120 g di tonno sott’olio;

1 sedano;

il succo di ½ limone;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Gustosa questa insalata con verdure, tonno, pomodorini e un ingrediente a sorpresa per un pranzo light

Per preparare l’insalata mettiamo la quinoa in uno scolapasta e laviamola per bene sotto un getto di acqua fredda corrente. Trasferiamola quindi in un tegame sul fornello. Aggiungiamo due tazze di acqua e facciamo bollire. Copriamo poi con un coperchio il nostro tegame e lasciamo cuocere per 20 minuti. Quando cotta, togliamo dal fuco e, con una forchetta, apriamo la quinoa. Lasciamo raffreddare e, nel mentre, prepariamo le verdure.

Laviamo e tagliamo a pezzetti i pomodori, la cipolla e il sedano e scoliamo l’olio in eccesso dal tonno. Versiamo tutto in un’insalatiera insieme alla quinoa. Aggiungiamo il succo di mezzo limone, un filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e uno di pepe nero. Mescoliamo per bene con un cucchiaio e mettiamo l’insalata in frigo per 2 ore, coperta da un velo di pellicola trasparente per alimenti. In questo modo, i sapori si fonderanno per bene insieme.

Trascorso il tempo, potremo prelevare dal frigo e sarà davvero gustosa questa insalata con verdure e tonno a base di quinoa. Certamente potremo variare il contorno utilizzando altri tipi di verdure che, magari, ci piacciono di più, come ad esempio le zucchine. Oppure potremmo aggiungere alcuni ceci, degli straccetti di pollo o un filetto di salmone tagliato a pezzetti.

