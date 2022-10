Ottobre è uno dei mesi preferiti dell’anno per chi ama le vacanze brevi. I prezzi sono decisamente più contenuti. Le mete più ambite sono libere dalla calca dei turisti. Se a questo aggiungiamo che la natura si riempie di meravigliosi colori, è facile intuire il motivo per cui stanno fioccando le prenotazioni.

Tra tutti i luoghi magici per ammirare il foliage autunnale ce n’è uno perfetto per le vacanze last minute a ottobre. Si trova in Alto Adige, a 10 minuti da Merano e visitarlo ci ruberà il cuore.

Lana è la meta perfetta per ammirare il foliage autunnale

Il Trentino Alto Adige è una delle destinazioni più amate dai vacanzieri. In estate per chi cerca il fresco e la tranquillità, in autunno perché offre spettacoli naturali incredibili in valli da sogno tutte da visitare. A ottobre un luogo incredibile che non possiamo perderci è il piccolo paese di Lana, vicinissimo alla ben più famosa Merano.

Lana è nota per la sua vegetazione e per le splendide coltivazioni di alberi da frutto. Un luogo in cui le piante mediterranee si fondono con quelle delle Alpi e che in autunno si riempie di colori difficilmente descrivibili a parole. Il paradiso per chi ama le passeggiate e per scattare foto a un foliage davvero unico.

Cosa vedere in Val d’Ultimo

Assolutamente imperdibile anche la Val’Ultimo, a circa 20 minuti di auto dal centro di Lana. La valle è lunga circa 40 chilometri ed è ricchissima di percorsi adatti anche ai meno esperti di trekking. Una delle camminate più belle è quella dei masi con le sue tipiche costruzioni alpine, i pascoli e la splendida vegetazione.

Altra tappa della Valle è Santa Gertrude dove potremmo ammirare ruscelli e vecchi mulini. Ma soprattutto gli splendidi spazi aperti tipici dell’Alto Adige che in questo periodo danno il meglio di sé.

Vacanze last minute a ottobre tra i colori di questa perla dell’Alto Adige

Se invece non vogliamo metterci in macchina, possiamo optare per una passeggiata nei dintorni del paese. Da Lana partono due sentieri facili e ricchi di attrazioni. Il primo è quello della roggia di Marlengo. Uno scorcio su tutta la valle di Merano e che si conclude con Castel Monteleone, enorme maniero in stile medievale.

L’altro percorso, invece, inizia a Monte San Vigilio, in cima alla funivia che parte proprio da Lana. Se scegliamo questa strada, ci troveremo immersi in una vallata praticamente incontaminata tutta da immortalare. La vera attrazione di questa strada, però, è la Chiesa di San Vigilio. Un’opera che risale alla seconda metà del XIII secolo e che al suo interno contiene affreschi e strutture gotiche in perfetto stato di conservazione.

Lettura consigliata

4 mete incredibili per andare in vacanza a ottobre in Italia con pochi euro