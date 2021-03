In questo piccolo spazio dedicato al verde e al giardinaggio, la Redazione vuole informare i suoi Lettori di alcune abitudini molto comuni nella cura delle piante d’appartamento che non le migliorano ma, anzi, le danneggiano.

Quante volte ci è capitato di vedere le piante flosce e ingiallite nonostante le cure costanti?

Ebbene, di seguito ecco le ragioni per le quali le piante possono sfiorire e appassire prima del previsto.

Attenzione perché le piante di casa muoiono prima se si curano in questo modo

Gli esperti hanno spesso sottolineato come un’irrigazione eccessiva, ad esempio, possa esser la causa principale della morte delle piante. Ovviamente, chi ama le piante non ha certamente il desiderio di ucciderle. Tuttavia, versare troppa acqua, o troppo poca, nel vaso è un errore comunissimo che rovina le radici.

Dunque, come capire qual è la porzione d’acqua giusta per ogni specie di arbusto? Basterà toccare il terreno per capire il grado di secchezza della pianta. La base deve essere umida.

L’esposizione

Prima di abbellire l’appartamento, generalmente si scelgono le tipologie di piante adatte e più propense ai luoghi chiusi e con poca illuminazione. Questo, però, non significa decretare l’immortalità della specie. Difatti, posizionare l’arbusto vicino ad una porta o accanto ad una finestra non isolata alla perfezione, potrebbe causare non pochi problemi alla pianta. In linea di massima, le correnti d’aria sono da evitare assolutamente.

Radici e spazio nei vasi

Questo è un errore molto comune. Una volta posizionata la pianta nell’angolo della casa più adatto, la tendenza è quella di lasciarla sempre nello stesso vaso, pensando erroneamente che le piante piccole o medie non crescano poi così tanto.

Le radici, invece, anche se non lo percepiamo, crescono continuamente ed hanno bisogno dello spazio giusto. In caso contrario, cominceranno a sovrapporsi, aggrovigliandosi, con conseguenti letali per la pianta.

Se “Attenzione perché le piante di casa muoiono prima se si curano in questo modo” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Rose belle e rigogliose grazie a questi trucchetti semplici ma molto utili”.