Si trova in Sicilia, a un’ora dal mare, la splendida città d’arte dove costano meno le case in Italia 

Tempo di rientro per molti italiani che, da oggi, tornano al lavoro. Tra una settimana o poco più, le vacanze saranno quasi un pallido ricordo che scolorirà insieme all’abbronzatura. Quando poi, a inizio settembre, tutte le attività riapriranno, comprese le scuole, ecco che potremo mandare in archivio questa pazza estate 2023.

Chi è stato in Sicilia, probabilmente non l’avrà visitata. Vuoi perché dista dal mare circa un’ora dalla costa agrigentina, vuoi perché non molto pubblicizzata, nonostante alcune perle presenti all’interno del suo territorio. Eppure, questo “brutto anatroccolo” siciliano può vantare un primato davvero singolare. Le sue case sono tra le più economiche d’Italia, le prime in fatto di capoluogo di provincia su tutto lo Stivale.

Stiamo parlando di Caltanissetta, dove, in media, una casa costa poco più di 700 euro al metro quadro. Un vero affare se paragonato ad altri prezzi nella stessa isola, figuriamoci nelle grandi città del continente.

Situata nell’aspro entroterra siciliano, è un comune di 58 mila abitanti, ricco di storia. Non solo arte, però, perché nell’Ottocento visse un forte sviluppo industriale, grazie al rinvenimento di molti giacimenti di zolfo. Addirittura, a metà del secolo, venne definita come la capitale mondiale di questo elemento. Settore che entrò in crisi negli anni Cinquanta, dando un deciso colpo alle ambizioni di questa città dal patrimonio culturale comunque importante.

Cosa vedere

Il cuore pulsante del centro storico è indubbiamente la Cattedrale di Santa Maria La Nova, costruita tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Caratterizzata da due imponenti campanili e da una grande cupola, all’interno troviamo la decoratissima pala dedicata all’Immacolata dall’artista fiammingo Borremans e un notevole organo ricco di pregevoli decori.

Per molti degli abitanti della città, però, la chiesa più bella è quella che si trova in Corso Umberto I, dedicata a Sant’Agata, caratterizzata da una facciata rossa e da interni ricchi di sfarzose opere d’arte.

Il simbolo di Caltanissetta, però, è il castello di Pietrarossa, che la domina dall’alto, con una vista mozzafiato su tutta la vallata circostante. Risale al Medioevo e si trova nell’antico quartiere arabo. Si raggiunge a piedi dal centro città, con una passeggiata di 10 minuti, da fare, possibilmente, non nelle ore più calde del giorno.

Comprare casa a Caltanissetta conviene se si vuole fare un investimento immobiliare. Il comune ha da poco avviato un progetto di riqualifica del centro storico e, negli ultimi tempi, qualche turista ha iniziato a soggiornare qui. Le strutture B&B hanno cominciato piano piano a riempirsi e si spera, nei prossimi anni, di attirare sempre più visitatori.

Oggi le case costano, in media, 735 euro al metro quadro, in provincia si possono addirittura trovare occasioni sotto la soglia dei 700 euro. Insomma, si trova in Sicilia, a un’ora dal mare, l’opportunità di fare un investimento che potrà dare i suoi frutti nei prossimi anni.