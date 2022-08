Son d’assi le coppie dello zodiaco che non se le mandan a dire se s’amano

Grazie all’oroscopo possiamo capire quali sono le personalità a noi affini e scoprire con chi dovremmo passare il nostro tempo. Alcuni segni sono fatti per stare insieme, altri si odiano o non si sopportano. Ci sono poi le coppie più strane, ovvero segni che vivono forti passioni e allo stesso tempo grandi contrasti. Molto dipende dall’influenza dei pianeti e degli incontri tra le stelle, ma anche dalle caratteristiche che contraddistinguono i segni. Quando due segni sono molto lontani tra loro potrebbero trovarsi a vivere grandi amori, quindi potremmo studiare le peculiarità e provare a frequentare chi è molto diverso da noi.

Gli opposti si attraggono

Tra le coppie più strane dello zodiaco troviamo Vergine e Acquario. Il segno della Vergine è sempre aperto alle novità ed è dinamico, è un segno di Terra, cerca spesso il successo, la carriera è fondamentale. Chi appartiene a questo segno lavora molto e non si ferma mai, alla costante ricerca di sicurezze e di certezze. L’Acquario è un segno d’Aria e si alimenta delle sicurezze altrui. Questo perché ha bisogno di tempo e spazio per vivere nel proprio Mondo fatto di nuvole e poesia. Il segno della Vergine riesce a essere meno severo con l’Acquario rispetto che con gli altri segni. Ma quando si superano i limiti perde facilmente il controllo, mentre all’Acquario non piace essere richiamato ai propri doveri proprio quando si sente ispirato. Ed ecco che come niente volano stracci.

Un connubio vincente

Cancro e Capricorno dimostrano che son d’assi le coppie dello zodiaco che operano in sintonia. Il Capricorno è molto razionale, il Cancro vive le emozioni a mille. Al Capricorno piace occuparsi del Cancro, mentre il Cancro ammira il Capricorno. Ma sono uno un segno di Acqua e l’altro di Terra, vicini uno alla Luna e l’altro a Saturno. Quando parte femminile e maschile si scontrano, come spesso avviene in famiglia, raramente riescono a tenersi dentro i malumori. Facilmente li scaricano gli uni sugli altri prima di fare pace. All’inizio sono scintille ed è veramente uno strano spettacolo vederli prima litigare e poi andare d’amore e d’accordo. Hanno entrambi un alto senso del dovere, quando uno dei due viene meno a un principio si crea uno squilibrio quasi comico. Eppure per loro questo sarebbe un punto di forza.

Son d’assi le coppie dello zodiaco che non se le mandan a dire se s’amano

Sono una strana accoppiata Scorpione e Pesci, perché spesso la passione è alimentata dalle tante cose che hanno in comune. Dovrebbe esserci solo grande amicizia tra questi 2 segni, invece spesso varcano il limite senza paura di esplorare e da lì nasce qualcosa in più. Lo Scorpione è determinato e si danna l’anima per creare solide basi. I Pesci sono distratti e idealisti, si specchiano nell’altro segno riuscendo a mantenere un legame con la realtà. Le discussioni sono rare, quando ci sono diventano infuocate. Si tratta di un fuoco di paglia, anche le offese più azzardate vengono dimenticate. Basta una serata trascorsa a condividere e le parole giuste e tutto diventa solo un ricordo.

