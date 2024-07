Comprare casa alle Canarie è diventato un sogno realizzabile per molti europei in cerca di un rifugio soleggiato e conveniente. Queste isole spagnole, situate nell’Oceano Atlantico, offrono un clima mite tutto l’anno, paesaggi mozzafiato e un costo della vita relativamente basso, rendendole una meta ambita per chi desidera trasferirsi o investire in immobili. Comprare casa alle Canarie rappresenta un’opportunità eccellente per chi cerca un investimento redditizio o un rifugio permanente al sole. Con un mercato immobiliare accessibile, benefici fiscali e un clima invidiabile, queste isole offrono un mix irresistibile di bellezza naturale e convenienza economica. Con una pianificazione adeguata e una buona consulenza, il sogno di una casa alle Canarie può facilmente diventare realtà.

Perché fare questo investimento

Le Canarie offrono numerosi vantaggi a chi decide di comprare una casa. Il clima subtropicale garantisce temperature piacevoli tutto l’anno, facendo delle isole una destinazione ideale sia per le vacanze che per una residenza permanente. Inoltre, il costo della vita è inferiore rispetto alla media europea, con prezzi competitivi per beni di consumo, servizi e intrattenimento. Questo rende le Canarie una scelta attraente non solo per i pensionati, ma anche per le famiglie e i lavoratori in smart working.

Un altro grande vantaggio di acquistare una casa alle Canarie sono le agevolazioni fiscali. Le isole godono di uno statuto fiscale speciale all’interno dell’Unione Europea, con imposte più basse rispetto alla Spagna continentale. Questo include l’Imposta sul Valore Aggiunto (IGIC) che è solo del 7%, rispetto al 21% della Spagna. Inoltre, i residenti possono beneficiare di agevolazioni fiscali aggiuntive, rendendo l’acquisto di una casa ancora più conveniente.

Soleggianti e paradisiache, le Isole Canarie sono la meta dei sogni di molti: ma quanto costa una casa lì?

Il mercato immobiliare delle Canarie è variegato e offre opportunità per diverse fasce di prezzo. I prezzi delle case possono variare notevolmente a seconda della posizione e del tipo di proprietà. Ad esempio, mentre le zone turistiche come Tenerife e Gran Canaria possono avere prezzi più elevati, altre isole come La Palma o El Hierro offrono opzioni più economiche. In generale, si possono trovare appartamenti a partire da 1.500 euro al metro quadro, con ville di lusso che possono superare i 3.000 euro al metro quadro.

Soleggianti e paradisiache, le Isole Canarie presentano costi non particolarmente elevati.

