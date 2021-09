Chi non desidera preparare qualcosa di gustoso e buono ma che sia pratico e veloce allo stesso tempo?

Una cena all’ultimo minuto, un rientro più tardi del solito dal lavoro o imprevisti vari potrebbero creare non pochi disagi in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Spesso un secondo di carne che si sposa perfettamente con le verdure può diventare sicuramente una perfetta soluzione salva cena.

Cosa consigliamo oggi per i nostri Lettori?

Sfizioso semplice ed economico, un piatto in più varianti che conquisterà tutti fin dal primo assaggio con una ricetta di gran gusto.

Gli straccetti di carne, che siano di pollo, tacchino, vitello o manzo, riescono a regalare dei risultati davvero strepitosi.

Un piatto stuzzicante ed originale che può essere preparato in vari modi con condimenti ed aromi più svariati, economico ma soprattutto semplice.

Il questa ricetta si andrà ad utilizzare il pollo, un ingrediente che si presta bene a tantissime preparazioni.

Sfizioso semplice ed economico, un piatto in più varianti che conquisterà tutti fin dal primo assaggio, vediamo gli ingredienti

800g di petto di pollo tagliato non troppo alto;

1 cipolla grande (si può sostituire con uno spicchio di aglio);

farina q.b.;

salvia e rosmarino;

olio evo e una noce di burro(facoltativa);

vino bianco;

sale.

Procedimento

Tagliare il petto di pollo a striscioline irregolari e sottili.

Versare gli straccetti in una scodella ripiena di farina, mescolare facendo attenzione a far aderire bene la farina su ogni lato.

Versare il tutto in uno scolapasta ed agitare bene per eliminare tutta la farina in eccesso.

In una padella abbastanza capiente far rosolare leggermente con olio e burro la cipolla tagliata sottile (oppure l’aglio).

Versare le striscioline di pollo e gli aromi, far cuocere a fiamma medio alta, mescolare di tanto in tanto.

Quando la carne risulterà dorata da tutte le sue parti, sfumare con il vino bianco e far evaporare.

Si formerà una salsina molto gustosa e profumata.

Servire caldo.

Ulteriori consigli

Davvero un piatto invitante da poter accompagnare con una bella padellata di patate al forno.

È possibile sostituire il vino bianco con una generosa spruzzata di limone. Questo piatto è perfetto da accompagnare con una croccante insalata di stagione.

Si possono cuocere gli straccetti anche al forno, dove la farina potrà essere sostituita con il pangrattato.

Da disporre poi su una teglia rivestita da carta da forno, cosparsi di olio ed infornati a 180 gradi per 20/30 minuti.

Una bella alternativa per ottenere un buon piatto unico è anche quella di grattugiare zucchine, carote e cipolla ancora crude in una padella e far cuocere a fuoco vivo per qualche minuto.

Aggiungere poi gli straccetti seguendo lo stesso procedimento precedentemente descritto.

Un secondo piatto invitante, semplice ma soprattutto economico, da leccarsi i baffi.

Buon appetito!

Approfondimento

Il segreto per ottenere patate croccanti fuori e tenere dentro