Sogni una vacanza economica al mare come ai Caraibi? Ecco quanto costa andare in Albania dove l’acqua è cristallina

L’Albania ha spiagge da sogno che ricordano le Maldive e i Caraibi, la meta ideale per trascorrere le ferie senza spendere troppo.

A volte è bello sognare ad occhi aperti e immaginarci distesi, in completo relax, su una spiaggia bianca, lontano dal caos. Vorremmo partire ed andare più lontano possibile, per lasciarci alle spalle i pensieri, le discussioni con i vicini e la solita routine. Ma se proviamo a concretizzare quella fantasia, è facile rimanere delusi, perché i prezzi per vivere un viaggio in qualche isola caraibica sono alti. Andare nel Mar dei Caraibi è un’esperienza indimenticabile, tutti i paesi dell’arcipelago sono delle oasi paradisiache. Possiamo scegliere un pacchetto completo per le Bahamas, le Bermuda, Barbados, Santo Domingo, le Antille ed altre splendide destinazioni. I prezzi partono da circa 1.400 euro per 7 notti, quando ci sono offerte, ma salgono notevolmente in alta stagione e se optiamo per un resort.

Se sogni una vacanza economica al mare come ai Caraibi, l’Albania è la destinazione perfetta

Non tutti sanno che per trovare un mare caraibico potremo fare un breve viaggio in aereo e volare fino all’Albania. Un paese dalla bellezza disarmante dove le spiagge sono bianche e il mare trasparente e cristallino. Troviamo anche scogliere e calette nascoste, frequentata da poca gente, un paradiso terrestre a pochi passi dall’Italia. Oltre ai voli diretti per l’aeroporto Madre Teresa a Rinas, che possono costare anche 50 euro andata e ritorno, possiamo arrivare in Albania in traghetto.

I porti di approdo sono Durazzo, Valona e Saranda e partono da Ancona, Brindisi e Bari. I prezzi del biglietto variano se portiamo con noi l’auto e la durata del viaggio è di circa 8 ore. Il lato positivo è che la benzina ha un costo inferiore rispetto all’Italia e risparmieremo anche tempo, invece di affidarsi ai servizi pubblici. Per scoprire uno straordinario panorama marino, potremo dirigerci a Gjipe verso sud, a Ksamil vicino Saranda, a Llamani Beach o altre mete incredibili. Se sogni una vacanza economica al mare come ai Caraibi, l’Albania è la meta ideale per trascorrere le ferie in relax, senza prosciugare il conto.

Il budget del viaggio

In alta stagione non è raro trovare un alloggio a partire da 18 euro ad un massimo di 80 euro a notte, per strutture lussuose. Il costo totale ovviamente dipende anche dalla località, aumenta se più frequentata e turistica. Mangiare, in Albania non è dispendioso, il conto al ristorante è molto basso, si aggira intorno ai 10 euro a persona. Anche se mangiamo più portate a base di pesce di qualità non supereremo i 25 euro circa. Musei, attrazioni turistiche, aperitivi e vari tipi di divertimento hanno costi bassissimi, massimo 3 euro. Quindi se staremo attenti alle spese generali, alloggiando in appartamenti o in strutture semplici, una vacanza potrebbe costarci in media 500 euro.