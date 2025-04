Snam sconvolge i mercati finanziari: la rivoluzione farà guadagnare gli investitori?

Snam è decisa a diventare leader in Europa nel settore delle infrastrutture energetiche. Ha, infatti, concluso un accordo con Infinity Investments, diretto all’acquisizione della quota del 24,99% nel capitale sociale di Vier Gas Holding, la società tedesca che controlla Open Grid Europe (OGE), il principale gestore delle reti di gas.

L’operazione sarà completata entro il terzo trimestre del 2025 e avrà un costo complessivo di 920 milioni di euro. Dovranno, tuttavia, verificarsi una serie di condizioni, tra cui l’autorizzazione da parte dell’Autorità antitrust tedesca e da parte del Ministero tedesco per gli affari economici e l’azione per il clima.

Snam ha comunicato anche un altro importante accordo con l’operatore belga del trasporto gas, Fluxys (azionista di VGH), per la cessione di una quota di circa lo 0,5% del capitale sociale di VGH, affinché le due società detengano una partecipazione congiunta ed eguale in VGH.

Il progetto di Snam, come ha sottolineato l’Amministratore Delegato Stefano Venier, è diretto alla creazione di un gruppo solido, capace di gestire il gas in tutta Europa, formando quella che è stata definita come una “rete paneuropea multi-molecola“, comprensiva di gas, idrogeno e altre risorse a basse emissioni.

Snam verso la leadership europea nel settore energetico: presentato il Piano Strategico 2024-2026

La decisione da parte di Snam di puntare sulla Germania non è casuale, ma riflette un determinato dato: lo Stato tedesco è quello che detiene il principale controllo del mercato del gas in Europa. La volontà di puntare anche sulla transizione energetica con il supporto di Open Grid Europe sarebbe, inoltre, diretta alla creazione della prima rete nazionale di idrogeno in Europa, la German Hydrogen Core Grid. Snam avrebbe un ruolo fondamentale e, in futuro, potrebbe decidere di investire per nuove infrastrutture di idrogeno.

Dal punto di vista finanziario, l’acquisizione da parte della società italiana del capitale sociale di Vier Gas Holding determinerebbe unnel periodo 2024-2026 (come si legge dal Piano Stategico). L’operazione è stata possibile grazie alla solidità economica di Snam e non porterà alcuna ripercussione negativa sul merito di credito oppure sulla politica dei dividendi. Al contrario, gli analisti ritengono che l’acquisizione porterà a undurante il biennio 2024-2026.

La partecipazione in Vier Gas Holding porterebbe dei benefici diretti anche agli utenti, perché consentirebbe di soddisfare la crescente domanda di gas. Avrebbe, inoltre, il merito di incrementare gli investimenti nell’energia pulita. In conclusione, ci si aspetta un ruolo di Snam sempre più influente nel panorama dei servizi energetici mondiali.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.