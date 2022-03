Siamo in una situazione molto particolare per i mercati e potrebbe accadere di tutto. Quali sono i livelli da monitorare?

Profondo sell in apertura dove sono stati raggiunti obiettivi rilevanti, e poi rimbalzo altrettanto vigoroso. Cosa attendere da ora in poi? Nel weekend avevamo indicato che questa sarebbe stata una settimana non facile e altamente volatile e già da oggi, ne abbiamo avuto conferma. Siamo in una situazione molto particolare per i mercati ma procediamo per gradi per mantenere il polso della situazione e muoverci con le probailità a favore.

Alle ore 18:39 della giornata di contrattazione del 7 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.664

Eurostoxx Future

3.458

Ftse Mib Future

21.895

S&P 500 Index

4.236,84.

La previsione sconta ulteriori ribassi almeno fino al mese di giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 4 marzo.



Il mese di marzo, potrebbe invece portare alla formazione di un minimo rilevante. Le date dove potrebbe formarsi questo swing sono il 7, il 9, il 17 e il 28 marzo. Il 28 marzo è molto importante in quanto scadrà un setup mensile e annuale.

La previsione settimanale

Atteso un rimbalzo fra lunedì e martedì e poi nuovi ribassi fino a venerdì. Ci sono però elevate probabilità che le date di setup indicate possano anche portare ad un’automodifica dello scenario.

Quali sono i livelli che potrebbero riportare i listini al rialzo?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.142. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.510.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.597. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.935.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 22.760. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 25.625.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.322. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.417.

Posizione di trading multidays in corso

Flat su S&P 500 mentre sugli altri indici azionari Short in corso dall’apertura del 2 marzo.

Quale movimento attendere per martedì?

Siamo in una situazione molto particolare per i mercati e potrebbe accadere di tutto. Infatti, fra oggi e mercoledì, scadono due setup importanti che potrebbero anche portare a un’inversione rialzista. Vedremo cosa accadrà.

Approfondimento

Perchè questo crollo sarà un’opportunità