Siamo convinti di aver visto di tutto nella nostra vita. Non è così. Ogni giorno si sviluppano cose nuove grazie alla tecnologia e alla creatività e originalità delle diverse personalità nel mondo.

Però alcune cose originali sono pure un po’ inquietanti. Non tutto ovviamente ma l’argomento di questo articolo sì. Soprattutto per chi soffre di claustrofobia. Siamo convinti di aver visto di tutto eppure non ci potevamo aspettare di vedere un hotel con stanze a forma di bare.

Queste strutture si trovano in Giappone. L’Oriente è affascinante per la sua cultura, l’arte culinaria e le stravaganze. E chi poteva inventare degli hotel così se non gli ingegnosi giapponesi?

Le capsule hotel

Sconosciute in Italia poiché non fanno parte della nostra cultura, in Giappone sono molto famose e soprattutto molto frequentate. Le capsule hotel sono degli alloggi talmente piccoli che si ha la sensazione di stare in una bara. All’interno si trova solo un letto, le prese di corrente e al massimo un tablet. Queste capsule sono lunghe all’incirca 2 metri e sono disposte una sopra l’altra, su due file a destra e a sinistra.

Talmente strane che sembra di stare in un obitorio. La privacy della persona, perché si tratta ovviamente di un letto singolo, è garantita. Ovviamente queste strutture non sono fatte per dormire per più giorni ma al massimo due notti.

I vantaggi delle capsule hotel

Non l’avremmo mai detto ma queste strutture strane resistono per l’affluenza di persone. Non solo giapponesi, anche molti turisti ne usufruiscono perché sono molto economici. Un dettaglio da non sottovalutare, infatti, è che i prezzi in Giappone non sono tanto bassi.

Altro vantaggio da sottolineare è che l’hotel stesso fornisce tutto il necessario, addirittura il pigiama e gli asciugamani puliti, compresi nel prezzo.

