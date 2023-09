Si torna al rialzo oppure parte un sell off dei mercati? Che direzione prenderanno i soldi investiti?

Non capiamo a parer nostro quale possa essere un elemento scatenante di un forte ribasso. Per il momento, come da dati macroeconomici predittivi e coincidienti alle porte sembra esserci un equilibrio fra crescita economica e tassi di interesse e inflazione. Tutto, come da nostra previsioni che ripetiamo da mesi, sembra portare a un atterraggio morbido dell’economia e a fugare l’ipotesi una imminente recessione economica. Il contesto apoena “descritto” se si verificherà, e al momento non abbiamo ragioni da non crederlo possibile, dovrebbe buttare benzina sul fuoco del rialzo dei prezzi dell’azionario internazionale. Si torna al rialzo oppure parte un sell off dei mercati?

Il mese di settembre del 2023

Ciclicamente questo è un mese negativo, ma per l’anno in corso che vede combinare il terzo del decennio e il terzo del ciclo presidenziale americano, dovrebbe essere di ripartenza al rialzo. Una ripartenza dopo la correzione attesa (e che si è verificata puntualmente) durante il mese di agosto. Per il momento il mese di agosto non ha generato segnali ribassisti ma di continuazione rialzista.

Swing ribassisti in ottica plurimensile con chiusure prima giornaliere, poi settimanali e mensili, inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.511

Eurostoxx Future

4.187

Ftse Mib Future

27.645

S&P500

4.335.

In questo caso si aprirebbero le porte a successivi ribassi del 10/15%. Questo però rappresenterebbe “una sorta di anomalia storica”, ovvero sarebbe uno scenario a cui viene dato poco credito dai nostri calcoli statistici.

Si torna al rialzo oppure parte un sell off dei mercati?

Alle ore 16:43 della seduta del 5 settembre stiamo leggendo i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.798

Eurostoxx Future

4.274

Ftse Mib Future

28.685

S&P500

4.502,04.

Nuovi rialzi solo se le chiusure di seduta del 5 e 6 settembre saranno superiori a:

Dax Future

16.032

Eurostoxx Future

4.327

Ftse Mib Future

29.010

S&P500

4.502.

Le medie a 200/400 e 600 sui time frame inferiori e giornalieri e settimanali sono settate al rialzo. In più si presentano forti divergenze positive. Siamo in un momento nodale: o si parte forte al rialzo oppure prepariamoci a ribassi fino a novembre. Ribadiamo che riteniamo che quest’ultima sia un’ipotesi poco probabile al momento.

