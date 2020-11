Uno degli escamotage per risparmiare sulla manutenzione dell’auto è l’uso del gasolio agricolo. Infatti, alcuni possessori di vetture con motore a diesel reputano conveniente utilizzarlo, in quanto, rispetto al diesel tradizionale, ha un costo inferiore. Tuttavia, ciò si scontrerebbe con la circostanza che l’uso per veicoli tradizionali è vietato. Quindi, a questo punto si pone un dubbio, riassumibile nel seguente quesito: “si può usare il gasolio agricolo per la propria auto o è vietato?”. Anzitutto, premettiamo che il gasolio agricolo è un prodotto energetico pensato per i mezzi di lavorazione della terra. Quindi, si tratta di un carburante con finalità esclusivamente professionali. Per questa ragione, per esso si paga un’accisa non superiore al 22%, che si traduce in un enorme risparmio.

A ciò aggiungasi anche che il gasolio agricolo, dal punto di vista meccanico, non comporta alcuna disfunzione per le normali vetture. Ciò, tuttavia, si traduce in un danno all’Erario, che con il pagamento delle accise rimpingua costantemente le proprie casse. Da qui, l’introduzione di una normativa nel 1995, volta a scoraggiare pesantemente l’utilizzo del gasolio agricolo per le vetture a diesel.

Normativa di riferimento

Quindi per capire come rispondere alla domanda iniziale e cioè: “si può usare il gasolio agricolo per la propria auto o è vietato?”, vediamo quale è la normativa sul punto. Ebbene, il divieto di utilizzo di gasolio agricolo è regolamentato dall’articolo 40 del Testo unico sulle accise, contenuto nel decreto legislativo 504/95. Si tratterebbe di un comportamento che integra un vero e proprio reato. Sicchè, la pena per chi viene colto in flagranza di reato va da un minimo di sei ad un massimo di tre anni di reclusione, con in più una multa che può andare dal doppio al decuplo della tassazione evasa. Ciò significa che, nella migliore delle ipotesi, la multa non può essere inferiore a 7.746,85 euro. Solo le sanzioni previste, dunque, considerata la loro onerosità, dovrebbero scoraggiarne l’utilizzo.