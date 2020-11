La crisi relata alla pandemia da Covid-19 ha fortemente impattato il settore petrolifero. Uno dei maggiori cambiamenti è dato dalla caduta del prezzo del petrolio. E dalla crisi di tutti i settori connessi.

La limitazione degli spostamenti pubblici nazionali e internazionali, i forti cambiamenti nell’opinione pubblica e la volatilità della politica americana hanno, infatti, fortemente impattato il settore.

Questo stato di fatto ha, tuttavia, anche aperto a nuove possibilità per il settore delle energie rinnovabili. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa lo sanno e vogliono spiegare, appunto, perché in questo momento di incertezza dei mercati è importante investire in energie rinnovabili.

Cosa sta succedendo al settore petrolifero

Il settore del petrolio ha vissuto la sua peggiore settimana da aprile, con una caduta del prezzo del petrolio del 10% in ribasso a 37 dollari a barile. Tale prezzo potrebbe ulteriormente scendere in caso venissero annunciati delle restrizioni maggiori a livello economico nelle prossime giornate.

Ad aprile, a seguito dei lockdown europei, il prezzo del petrolio era infatti sceso a 20 dollari a barile. Questi eventi potrebbero smentire le previsioni dell’OPEC di una ripresa del consumo del greggio nell’emisfero Nord in quest’inverno.

Il settore, inoltre, potrebbe essere ulteriormente colpito da una possibile vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane. I democratici hanno, infatti, creato un programma denominato “Green New Deal” teso al passaggio del colosso americano alle energie rinnovabili.

Investire in energie rinnovabili è la scelta giusta

Analizzando i trend di mercato è possibile capire perché è importante investire in energie rinnovabili in questo momento di incertezze dei mercati.

Nel 2019 sono stati investiti 36 miliardi di dollari nel settore delle energie rinnovabili. Di cui il 15% in Europa. Questo ammontare rappresenta un raddoppiamento degli investimenti nel settore fatti nel 2015. Nel 2015, infatti, si attestavano intorno ai 17 miliardi di dollari.

In particolare, un 17% di tutti questi investimenti sono stati fatti in progetti sperimentali, con compagnie che daranno risultati in 5-7 anni. L’investimento di alte cifre in progetti di natura altamente rischiosa sottolinea la sicurezza degli investitori nel settore. Inoltre, la stessa composizione degli investitori evidenzia l’ineluttabilità del cambiamento.

Le stesse compagnie petrolifere, inclusi un big del settore quali ExxonMobil, stanno creando dei fondi per investire nel settore. Ogni investitore dovrebbe approfittare di questi trend e investire nel settore, in particolare nel caso Biden vincesse le elezioni.