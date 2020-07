Si può pagare l’assicurazione Rc auto con il reddito di cittadinanza? O il pagamento della polizza auto rientra fra le spese che non si possono fare con la ricarica mensile? Chi percepisce il sussidio economico dall’Inps deve fare attenzione al modo in cui lo spende perché non tutto si può pagare con l’assegno del RdC. Così come conviene spendere l’intero importo che giunge mensilmente sulla card perché non si può accumulare denaro per le spese future.

Nell’articolo “Reddito di cittadinanza: cosa non si può comprare con la carta” il lettore troverà informazioni utili su come spendere il denaro del sussidio. Ciò perché rischia sanzioni e l’eventuale perdita dell’ammortizzatore sociale il beneficiario che non rispetta obblighi e divieti. Proprio per evitare ammende verifichiamo se si può pagare l’assicurazione Rc auto con il reddito di cittadinanza. La finalità del sussidio governativo è infatti quella di offrire un’integrazione economica per affrontare spese e costi relativi ai bisogni primari.

Si può pagare l’assicurazione Rc auto con il reddito di cittadinanza?

Il pagamento della polizza assicurativa rientra fra le spese necessarie e utili al sostentamento di se stessi e del proprio nucleo familiare? Sul portale ufficiale del Ministero del Lavoro non figura un elenco dettagliato delle spese che il percettore del beneficio può effettuare. In grandi linee fornisce indicazioni su ciò che si può pagare e sugli acquisti che invece si devono assolutamente evitare. Manca l’individuazione dettagliata dei beni e dei servizi che il beneficiario può acquistare. Di qui i dubbi e gli interrogativi dei percettori.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Fra le spese che il beneficiario non può effettuare con la card rientrano i servizi assicurativi. Il che equivale a dire che non si può utilizzare il credito presente sulla carta del RdC per provvedere al pagamento della polizza assicurativa. Il divieto vale anche per il beneficiario che possiede un’auto sola e di modesta cilindrata per gli spostamenti necessari alla vita quotidiana.