Per capire chi comanda in Borsa basta dare uno sguardo alla classifica dei migliori titoli dell’indice Ftse Mib della seduta di ieri. Perché è utile capire quali sono i titoli che spingono Piazza Affari? Perché sono quelli da avere in portafoglio al momento del nuovo rally dei prezzi. E perché sono i titoli azionari che decideranno se il rialzo in Borsa parte oggi.

I titoli azionari che decideranno se il rialzo in Borsa parte oggi

Nella prima seduta della settimana, l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) ha chiuso con un rialzo dell’1,5%. Ma come abbiamo scritto ieri, ciò che veramente è importante è che l’indice abbia chiuso sopra la soglia dei 20mila punti (leggi qui l’articolo).

I primi 4 titoli per performance del paniere delle blue chips, ovvero le azioni a maggiore capitalizzazione, ieri sono state azioni bancarie. In ordine Ubi, Banco Bpm, Unicredit, Finecobank. E Intesa e Mediolanum sono entrate tra i primi 10 titoli.

Sei azioni bancarie nella top ten per performance danno la chiara indicazione di chi comanda in Borsa a Milano. E soprattutto mostrano come Piazza Affari, per potere mettere a segno un nuovo rialzo, debba necessariamente vedere i prezzi delle banche salire.

I titoli bancari sono da seguire con attenzione

Oggi si vedrà se l’apporto dei titoli azionari bancari darà ancora sostegno al rialzo messo a segno ieri. Per l’indice Ftse Mib è cruciale salire sopra la soglia dei 20.399 punti. Oltre questo livello per la Borsa di Milano si apre la strada verso i massimi fatti segnare prima che i mercati crollassero a causa della pandemia. Allora Piazza Affari aveva raggiunto la soglia dei 25mila punti con l’indice Ftse Mib.

Se i prezzi raggiungessero quel livello, per l’indice Ftse Mib significherebbe salire di un 25%. Ma per molti dei titoli bancari italiani, una salita dell’indice del 25% potrebbe rappresentare un apprezzamento ben maggiore, anche del 50%.

Ecco perché oggi, come nelle prossime sedute occorre seguire con attenzione le azioni bancarie.