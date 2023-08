Si paga per entrare a Venezia? Ecco come funzionano le visite in città 

Visitare Venezia può non essere più gratis, almeno non per tutti; quindi, ecco se si paga per entrare in città, quanto e chi può non spendere soldi.

Venezia è una città conosciuta in tutto il Mondo per il prestigio, per la sua storia e per il territorio che ancora oggi affascina e attrae milioni di persone ogni anno. È una delle città presa maggiormente d’assalto dai turisti che cercano di ammirare l’arte, la storia, la cultura e tutto ciò che la riguarda.

Tuttavia, qualche tempo fa, si è notato che la situazione era ingestibile in alcuni periodi dell’anno e si è pensato a fare qualcosa, ovvero introdurre un ticket di ingresso. In questo articolo vi diremo se si paga per entrare a Venezia e chi sarebbe esente dal pagamento del ticket. Sono informazioni molto utili se avete in programma una gita nel capoluogo Veneto.

Qualcuno potrebbe desistere vista l’introduzione di un biglietto d’ingresso, per altri non sarà un problema. Ma vediamo in che cosa consiste questa iniziativa, se è entrata in vigore oppure no e quanto si pagherebbe.

Si paga per entrare a Venezia? Il regolamento in vigore e il costo del ticket

Una delibera della Giunta Comunale del 30 giugno 2022 ha deciso di chiedere, a chi volesse visitare la città, la prenotazione online e il pagamento di un biglietto d’ingresso. È la prima città al Mondo che ha attuato questo tipo di regolamento e le ragioni sono precise: controllare il flusso di turisti per garantire una migliore vivibilità sia per i turisti che per i residenti e, al tempo stesso, finanziare le attività turistiche.

La norma è entrata in vigore il 16 gennaio 2023, salvo poi essere sospesa il mese successivo. A febbraio 2023 si è avuto un ulteriore rinvio all’estate dello stesso anno, ma anche in questa occasione nulla di fatto e un nuovo slittamento al 2024.

Ad ogni modo, il regolamento previsto sarebbe questo al momento: scaricare un’app apposita dove è possibile prenotare il giorno della visita e poi pagare un biglietto di ingresso. Il costo varia da 3 a 10 euro a persona a seconda dei giorni. Si accetteranno prenotazioni fino ad un limite di 40 mila persone, poi non si potrà più entrare.

Chi è esente dal pagamento

Il pass di ingresso sarà per tutti, ma ci sono alcune categorie che non pagheranno nulla. Ovviamente, sono esclusi dal pagamento i residenti e i lavoratori in città, così come gli studenti. Anche i residenti della regione Veneto dovrebbero essere esenti dal pagamento, ma dovranno comunque prenotare la visita.

Queste sono, per ora, le informazioni note e che dovrebbero essere applicate appena saranno pronti con tornelli d’entrata e sistema adeguato all’iniziativa. Che cosa ne pensate?