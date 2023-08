È la moda dell’estate-autunno 2023, ma quanto costa fare un giro in mongolfiera? Il prezzo è sorprendente 

Star, cantanti, influencer e sempre più appassionati. La mongolfiera è senza dubbio una delle mode di questa estate. Molti si saranno innamorati delle foto di simili esperienze in Cappadocia, in Turchia.

Ma di recente anche in Italia ci sono lanci organizzati ovunque, specie nelle mete del turismo. Che sia la valle umbra, le colline del Chianti, gli splendidi Sassi di Matera, oppure le Alpi, in qualsiasi angolo d’Italia è possibile provare l’esperienza della mongolfiera. Si tratta perlopiù di esperienze di un’ora di volo, da realizzare, normalmente, assieme ad altri turisti. A meno ovviamente di non voler riservare il mezzo solo per noi. È così tanta l’attenzione che forse si può affermare che è la moda dell’estate-autunno 2023, ma quanto costa salire lassù?

Meglio prenotare prima per risparmiare

Con un po’ di humor si potrebbe anticipare che non si tratta del genere di servizio sul quale risparmiare troppo. Ma è bene sapere che, specie se siamo in comitiva, il prezzo può essere allettante. Per un regalo romantico, oppure per un’esperienza indimenticabile, forse possiamo permetterci di spendere una cifra che varia tra i 170 ed i 250 € a persona.

Sono questi i valori, in media, da considerare. Prezzi agevolati sono normalmente previsti per bambini, ed in caso di coupon, di sistemi Smartbox, e di comitiva. La tariffa ovviamente varia anche in base alla destinazione: le città d’arte sono mediamente più care. Inoltre, il prezzo comprende assicurazione, personale esperto, e normalmente è accompagnata dalla degustazione di qualche prodotto per i passeggeri per godere di una colazione, od un aperitivo, indimenticabili. In totale, l’esperienza dura circa due ore e mezzo: infatti la fase della preparazione, il gonfiaggio, il decollo e l’atterraggio. Il volo, in quanto tale, dura tra i 40 ed i 60 minuti.

E se volessimo invece riservare una mongolfiera tutta per noi, ed eventualmente per i nostri amici? In questo caso dobbiamo sapere che sulle mongolfiere salgono normalmente tra le 5 e le 10 persone, e che le tariffe variano dagli 850 € fino ai 1.000€. I servizi più esclusivi, comprensivi di autista che vengono a prendere i fortunati protagonisti a casa od in hotel, possono ammontare fino a 1.400 €.

Certo non tutti potrebbero essere entusiasti del regalo. Per quanto siano mezzi ovviamente sicuri, il rischio delle vertigini potrebbe rovinare il gusto dell’esperienza. L’altitudine raggiunta non supera i 500 metri, e spesso si ferma ad altezze inferiori. Dall’altro lato l’adeguamento all’altitudine è molto graduale, in considerazione della sensibilità del corpo a questo dato.

Tuttavia, l’esperienza del volo in mongolfiera in questione è propriamente libera: non si tratta delle mongolfiere che spesso si vedono ai raduni e che sono collegato con corda a terra: in quel caso l’altitudine e la durata dell’esperienza sono ben inferiori. Insomma, l’esperienza è indimenticabile, sta a noi decidere se la cifra in questione possa valerne la pena.

