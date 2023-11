Sfida all’ultimo euro tra conto deposito e BTP: ecco quale fa guadagnare un eccezionale 103% in 20 anni

Oggi chi vuole investire nel lungo periodo in sicurezza con la certezza del guadagno ha a disposizione un nuovo conto deposito. Tra il conto deposito a 20 anni e un BTP di pari scadenza quale rende di più?

Se vuoi investire i tuoi risparmi in sicurezza e con un rendimento garantito, per un periodo lungo, oggi hai uno strumento in più. Da qualche tempo l’innovativo istituto bancario Smart Bank ha lanciato sul mercato un nuovo conto deposito a 20 anni, Smart Bank 240. L’intento è fare concorrenza a Titoli di Stato e Buoni postali per investimenti di lunga durata. Ma per fare una valida concorrenza occorre offrire qualcosa in più e questo conto renderà di più di un BTP di pari durata?

Sfida all’ultimo euro tra BTP e conto deposito a 20 anni

Il BTP scadenza settembre 2043 (Isin: IT0005530032) è un titolo di Stato italiano che paga una cedola semestrale del 4,45% lordo. Il rendimento effettivo dipende dal prezzo di acquisto del titolo sul mercato secondario, che varia in base alla domanda e all’offerta. Al momento della scrittura dell’articolo, il rendimento a scadenza, al netto della imposizione fiscale, era di circa di circa il 4,5% annuo. Tuttavia, bisogna considerare anche le spese di negoziazione. Investendo 10.000 euro in questo BTP, a scadenza tra cedole e apprezzamento in conto capitale si guadagnerebbero circa 8.900 euro. Cifra al netto anche delle commissioni di intermediazione.

Quanto rende il 240 di Smart Bank

Il conto deposito Smart Bank 240 è un prodotto offerto da Smart Bank, una banca online fondata nel 2022 da Cirdan Group. Si tratta di un conto vincolato a 20 anni che offre un tasso fisso del 7% lordo, ma che al netto dell’imposizione fiscale del 26% diventa il 5,18% annuo. L’imposta di bollo è a carico della banca e non del cliente, inoltre, non ci sono spese di apertura, gestione o chiusura del conto. Investendo 10.000 euro in questo conto deposito, si otterrebbero a scadenza 10.360 euro, come riportato sul sito della banca. In pratica il 103%, ovvero si raddoppia il capitale in 20 anni.

Il conto deposito vince in rendimento ma il BTP ha qualche vantaggio in più

Nella sfida all’ultimo euro tra il BTP scadenza settembre 2043 e il conto deposito Smart Bank 240, quest’ultimo sembra essere la scelta più conveniente. Infatti, offre un tasso più alto, non ha costi aggiuntivi e paga gli interessi solo alla scadenza, evitando il rischio di reinvestimento. Tuttavia, bisogna tenere presente che il conto deposito non consente lo svincolo anticipato del capitale, mentre il BTP può essere rivenduto sul mercato secondario prima della scadenza. Prima di scegliere tra questi due prodotti, bisogna valutare attentamente le proprie esigenze e aspettative di investimento.