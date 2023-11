La settimana appena conclusasi non è stata molto semplice per gli investitori. Abbiamo assistito, infatti, a una settimana sulle montagne russe per il cambio euro dollaro al traino delle notizie proveniente dalle banche centrali.

Giovedì il dollaro si è rafforzato dopo le parole di Powell e ha toccato un massimo di una settimana nei confronti delle principali dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato che i responsabili politici della Fed “non sono fiduciosi” che i tassi d’interesse siano ancora abbastanza alti da finire la battaglia con l’inflazione. Il rally del dollaro sulla scia dei commenti di Powell è arrivato anche dopo un breve rialzo sulla scia della debolezza dell’asta dei titoli del Tesoro a 30 anni, che ha fatto salire i rendimenti di tutte le scadenze del Tesoro.

Nel corso della seduta di venerdì, invece, l’euro si è rafforzato dopo che il Presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato che i tassi di interesse della Banca Centrale Europea, mantenuti ad un livello record per un periodo sufficientemente lungo, potrebbero riportare l’inflazione all’obiettivo del 2%.

Settimana sulle montagne russe per il cambio euro dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 10 novembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0684, in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,37% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Il tentativo di ripartenza al rialzo è stato subito bloccato a livello giornaliero a seguito delle chiusure inferiori a 1,0693. A questo punto, quindi, potrebbe prendere forza lo scenario ribassista indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Solo l’immediato recupero di area 1,0693 potrebbe favorire i rialzisti e rafforzare lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la tendenza rialzista ha subito uno stop a seguito della chiusura settimanale sotto il supporto in area 1,0693. Il rialzo, quindi, potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata se il livello viene immediatamente recuperato.

Una conferma della chiusura settimanale inferiore 1,0693 potrebbe favorire una nuova ripartenza al ribasso secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

