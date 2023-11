Quanto costa volare in mongolfiera in Val d’Aosta e fare altre esperienze in autunno e in inverno

Quanto costa volare in mongolfiera in Val d’Aosta-Foto da imagoeconomica

L’estate ormai è un lontano ricordo. Abbiamo già messo via costumi, ombrelloni e infradito. È tempo di mettere ordine nell’armadio e di fare il cambio stagione. Alcuni già lo hanno fatto al Nord, al Sud si godono ancora giorni caldi e si rimanda un po’. È il momento quindi di pensare magari a una vacanza in montagna. Possiamo già programmare la settimana bianca, ma si può andare per esempio in Val d’Aosta anche per altri scopi. Uno riguarda il volo in mongolfiera. Ecco alcuni prezzi e altre attrazioni di questa Regione.

Quando si pianifica un viaggio bisogna considerare alcuni fattori. I soldi a disposizione sono alla base, poi si pensa alla stagione, ai posti ancora da visitare e magari ad eventi particolari. In tutta l’Italia, infatti, si svolgono interessanti manifestazioni durante l’anno, al mare, in montagna e in diversi borghi affascinanti.

Si può amare in particolare uno sport come lo sci e si sta attenti al bollettino meteo in attesa della neve.

I monti coperti di verde in primavera ispirano escursioni e picnic. Anche in autunno o in inverno potremmo recarci in Regioni come la Valle d’Aosta anche senza andare a sciare.

Ecco quanto costa volare in mongolfiera in Val d’Aosta

Raggiungere le vette alpine per guardare il panorama mozzafiato intorno è senza dubbio un’esperienza elettrizzante. Ci sono altri modi per farlo. Per esempio in Val d’Aosta sarebbe possibile fare un giro su un mezzo particolare. Si organizzano infatti tutto l’anno dei voli in mongolfiera. Il calendario potrebbe subire variazioni però in base alle condizioni meteorologiche. Forse il sogno di viaggiare in quel modo romantico ci accompagna fin da piccoli. Potrebbe sorgere altrimenti in età adulta. Se volessimo trascorrere qualche giorno ad Aosta potremmo acquistare un ticket per noi e per i nostri amici o parenti. Diamo un’occhiata ai prezzi dei voli in gruppo. In media in questa Regione un volo di un’ora in mongolfiera costerebbe a persona 250 euro. Una coppia pagherebbe 450 euro. Un volo esclusivo per 2 persone si potrebbe pagare circa mille euro e un gruppo di 4 persone spenderebbe 1.330 euro.

Altri motivi per partire

A terra ci attendono tante altre esperienze. Una riguarda il Cammino Balteo. A partire da 354 euro si potrebbe dormire 2 notti in camera matrimoniale, colazione e ingresso all’area benessere inclusi. Inoltre si affronteranno due percorsi di trekking con una guida esperta.

Abbiamo visto quindi quanto costa volare in mongolfiera in Val d’Aosta o fare escursioni particolari.

Chi desidera un soggiorno meno adrenalinico, può rilassarsi passeggiando per le vie di Aosta, visitando le chiese o i resti del teatro romano. Ci si può spostare poi per ammirare alcuni castelli del territorio, come quello di Fénis. Gusteremo poi nei ristoranti le specialità locali come la fonduta e la carbonade.

In particolare in questo mese si svolgono tanti eventi in Val d’Aosta. Citiamo Art & Ciocc nel capoluogo dal 10 al 12 novembre 2023. Gli appassionati di sport invernali saranno interessati alla Coppa del mondo di sci alpino maschile. Le discese si terranno l’11 e il 12 novembre. Infine dal 18 novembre fino al 7 gennaio 2024 si potrà pattinare sul ghiaccio in Piazza Chanoux ad Aosta.