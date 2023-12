Le Banche centrali non hanno spaventato i mercati, anzi la FED li ha quasi entusiasmati con l’ipotesi di tagli dei tassi nel corso del 2024. Le serie storiche ci indicano una realtà diversa: molto spesso i tagli dei tassi dopo un primo entusiasmo hanno lasciato spazi a ribassi importanti. I nostro calcoli statistici ci fanno dire che se nel 2024 ci sarebbero dei tagli dei tassi si potrebbe assistere a ribassi anche forti di medio perido. Al momento, il nostro percorso campione è il seguente: tassi fermi per i prossimi 12 mesi e mercati azionari in crescita con un rendimento medio fra il 7 e il 10%. Oggi inizia una settimana solitamente laterale per i mercati azionari: cosa accadrà questa volta?

I prossimi 12 mesi

L’anno 2023 ha confernato tutte le attese dettate dai nostri studi sulle serie storiche dal 1898 (copyright della società ProiezionidiBorsa srl):

minimo nel primo trimestre e massimo fra fine novembre e metà dicembre;

il peggio del 2022 e forse il minimo dell’intero decennio sarebbe rimasto alle spalle (per il momento così è stato);

rendimento atteso ache superiore al 20% per le Borse americane e mondiali.

Il 2024 è atteso al rialzo con una fase laterale ribassista fino al mese di maggio e poi un rialzo fino alal fine dell’anno. Rendimento ipotizzato dalla media storica è intorno al 7/10%.

Settimana solitamente laterale per i mercati azionari: i livelli da monitorare

Alle ore 16:54 della seduta di contrattazione del giorno 18 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.813

Eurostoxx Future

4.551

Ftse Mib Future

30.420

S&P500

4.732,31.

Trend di continuazione rialzista se le chiusure di questa settimana saranno superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.856

Eurostoxx Future

4.546

Ftse Mib Future

30.360

S&P500

4.591.

Ci teniamo a rimarcare che fra il 12 e il 15 dicembre sono scaduti setup mensili calcolati con il nostro metodo (copyright della società ProiezionidiBorsa srl) e questo segnale potrebbe generare effetti anche da oggi.

Per il momento la giornata come da attese si sta mostrando debole, vedremo come saranno le chiusure odierne e da domani ci regoleremo sul prossimo percorso campione. Solitamente i prezzi di dicembre chiudono sui massimi.

