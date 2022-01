Ieri non ha ancora chiarito quali siano le reali intenzioni dei listini. Ci sono infatti ancora elevate probabilite di rivedere i prezzi ripartire al rialzo, e sono ancora basse quelle di vederli al ribasso. Settimana prossima sarà decisiva per i mercati azionari e nei prossimi paragrafi andremo a monitorare quali siano i livelli per avere un attendibile responso.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 7 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.923

Eurostoxx Future

4.287,5

Ftse Mib Future

27.461

S&P 500 Index

4.677,03.

Si apre una settimana decisiva

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

Massimo nelle prime 2 settimane dell’anno e poi ribasso fino al mese di giugno/luglio.

Cosa attendiamo per la prossima settimana?

Difficile fare una previsione affidabile e quindi si procederà day by day. I giorni a cui prestare attenzione saranno quelli di lunedì e martedì, perchè detteranno molto probabilmente la direzione dei movimenti per diverse settimane.

Settimana prossima sarà decisiva per i mercati azionari. Cosa monitorare?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 16.070. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.844.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.327,5. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.263,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.720. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 27.190.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.708. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.819.

Posizione di investimento in corso in ottica multidays

Flat per Dax, Eurostoxx, Ftse Mib. Da lunedì in apertura aprire Short su S&P 500 ma potrebbe essere questo un falso segnale quindi stare sottopesati

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di lunedì?

Difficile fare una previsione attendibile.

Alla luce di quanto scritto nei paragrafi prcedenti i mercati sono entrati in una situazione grafica transitoria che dovrebbe essere propedeutica a una fase direzionale di diverse settimane. il primo setup annuale scadrà il 28 marzo.