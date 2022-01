Dopo pranzi e cenoni pantagruelici siamo ritornati alla normalità. Un po’ se ne sente la necessità, soprattutto a tavola. I piatti elaborati e le ricette della tradizione sono sicuramente golosi, ma non si possono di certo mangiare ogni giorno. In questo periodo in cui si ritorna alla normale routine, si ha voglia di piatti più leggeri. Via libera quindi a zuppe, vellutate e minestroni. Ok anche alle insalatone. Queste ultime, infatti, non sono una prerogativa dell’estate. Usando ingredienti di stagione, possiamo ad esempio preparare questa colorata e croccante insalatona invernale, facile e veloce, perfetta anche tiepida.

Da buoni italiani, però, per noi è difficile rinunciare a un bel piatto di pasta. Almeno una volta al giorno vogliamo addentare spaghetti o maccheroni. Nelle prossime righe sveleremo una ricettina facile, veloce e davvero economica per portare in tavola un piatto di pasta che non sia la solita.

Sugo, pesto e ragù sono classici ma la pasta condita così è un trionfo di sapori, si prepara in un battibaleno e costa una manciata di euro

Vediamo come preparare una pasta con tonno e cipolle. Si tratta di un piatto davvero semplice e veloce perché il condimento si prepara mentre cuoce la pasta. Nonostante la sua semplicità, è un piatto davvero molto gustoso.

Ingredienti per 4 persone

280 grammi di pasta (i formati consigliati sono spaghetti, linguine, fusilli e farfalle);

170 grammi di tonno sott’olio sgocciolato;

2 cipolle rosse di Tropea;

1 cucchiaio di capperi;

½ bicchiere di vino bianco;

olio extravergine d’oliva q.b.;

prezzemolo tritato q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, in un pentolone capiente, mettere a bollire abbondante acqua. Al momento opportuno, salare e calare la pasta.

Nel frattempo, preparare il condimento. In una padella antiaderente, versare un giro d’olio e, quand’è caldo, aggiungere le cipolle affettate sottilmente. Sfumare col vino bianco e poi far stufare aggiungendo dell’acqua se si asciugasse troppo. Una volta che la cipolla sarà appassita e il condimento asciugato del tutto, unire il tonno sgocciolato e ben sgranato.

Scolare la pasta al dente e versarla nella padella insieme al condimento. Far saltare a fiamma viva per insaporire bene il piatto. In ultimo, aggiungere i capperi.

Il risultato finale deve essere morbido e abbastanza cremoso. Non troppo asciutto. Se necessario, aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta.

Davvero semplicissimo e originale perché sugo, pesto e ragù sono classici ma la pasta condita così è un trionfo di sapori, si prepara in un battibaleno e costa una manciata di euro.

Servire la pasta ben calda guarnendo i singoli piatti con una spolverata di prezzemolo tritato.

