Come scritto nei giorni scorsi, il cluster del 6 gennaio avrebbe dato probabilmente indicazioni di medio periodo ma è ancora prematuro fasciarsi la testa. Cosa ha scatenato per il momento questo ritracciamento? La possibilità che la FED possa alzare i tassi di interesse già fra qualche mese.

Come mai? L’inflazione si è portata a livelli alti e si giunti quasi alla piena occupazione, e quindi il doppio mandato della Banca centrale sembra “assolto”. Sui mercati è iniziata una correzione di diverse settimane? Molto prematuro dare spazio a questa ipotesi. Procediamo per gradi.

Alle ore 17:08 della giornata di contrattazione del 6 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.049

Eurostoxx Future

4.313,5

Ftse Mib Future

27.565

S&P 500 Index

4.705,43.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

Massimo nelle prime 2 settimane dell’anno e poi ribasso fino al mese di giugno/luglio.

Cosa attendiamo per la settimana in corso?

Fase laterale ribassista fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. Al momento, il percorso campione sembra soggetto ad una modifica ma vediamo cosa accadrà domani.

Sui mercati è iniziata una correzione di diverse settimane? La mappa operativa

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 16.144. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.046.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.336. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.026.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.820. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.315.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.798. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.733.

Posizione di investimento in corso in ottica multidays

Oggi in apertura sono stati chiusi i Long su Wall Street, domani chiudiamo quello sui listini azionari europei analizzati in questa rubrica. Si rimane quindi Flat in attesa di eventi.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di venerdì?

Difficile fare una previsione.

Una domanda: ci sono le condizioni per assistere ad una forte discesa dei prezzi? Al momento non ci sembra, ma vediamo cosa accadrà domani.